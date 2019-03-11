Ktbb İle Veteriner Dairesi Yetkilileri Toplantı Yaptı

TOPLANTIDA HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI KONULARI ELE ALINDI

TOPLANTIDA 1 MAYIS’TAN İTİBAREN BELEDİYELERİN HAYVAN DENETİMİNE BAŞLAMASI KARARLAŞTIRILDI

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Veteriner Dairesi yetkilileri bir araya gelerek Sağlık Bakanlığı’nın, Hayvan Refahı Yasası kapsamında hayvanların kısırlaştırılması ile ilgili talebini ve hayvanların kayıt altına alınması konusunu ele aldı.

KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı bugün KTBB’de yer aldı.

Toplantıda Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan yeniden düzenlenerek geçen, Hayvanların Kayıt Altına Alınması Tüzüğü’ne bağlı olarak, Veteriner Dairesi’nce kaydedilecek hayvanların 1 Mayıs 2019’dan itibaren ceza verme yetkisine de sahip olacak belediyelerce denetimine başlatılmasına karar verildi.

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KTBB As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI