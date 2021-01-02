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KTBB Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararların ihlaline tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yılbaşı gecesi çeşitli iletişim kaynaklarından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararların ihlalini üzülerek ve şaşkınlıkla izlediklerini belirterek, “Kurallar kimin için?” diye sordu. Tabipler Birliği, konuyla alakalı tüm yetkilileri yasal yükümlülüklerini (denetleme ve gereğinde cezalandırma) yerine getirmeye davet etti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:47
KTBB Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararların ihlaline tepki gösterdi
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Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, yazılı açıklamasında, KTTB olarak halk sağlığını korumak adına toplum içinde yayılma hızı gitgide artan Covid-19 hastalığına karşı tedbirlerin alınmasını, halkın temas kurallarına duyarlı olmasını, alınan tedbir kararlarının uygulanmasını, sürecin en başından beri aktif rol alarak takip ettiklerini kaydederek, “Yılbaşı gecesi çeşitli iletişim kaynaklarından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararların ihlalini üzülerek ve şaşkınlıkla izlemiş bulunmaktayız” dedi. 

Halk sağlığına ilişkin yönetimin ve alınan tedbir kararlarının istisnası olmadığını bilerek, ülkede bulunan bütün açık ve kapalı mekanlarda yılbaşı kutlamasının yapılmasının yasaklandığının duyurulmasına rağmen izledikleri görüntülerin maalesef bunun istisnasız bir şekilde uygulanmadığını gözler önüne sermekte olduğunu belirten Tabipler Birliği, şunları kaydetti:

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“Kurallara uyan işletmelere hassasiyetleri ve toplum sağlığına gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür eder, kendilerinin kurallara tabi olmadığını düşünerek hareket eden işletmelerin (casinoların açık kalmasıyla kararlara aykırı olarak yılbaşı eğlenceleri düzenlemesi vb.) pervasızca hareketlerinin cezasını toplum olarak sağlığımızla ödemek zorunda kalacağımızı hatırlatırız.

Konuyla alakalı tüm yetkilileri yasal yükümlülüklerini (denetleme ve gereğinde cezalandırma) yerine getirmeye davet ediyoruz. 

Halkımıza yılbaşı tatili boyunca alınan tedbir kararlarının kendi sağlığımızı korumak için olduğunu hatırlatır, tedbirlere uymamanın halk sağlığına karşı işlenebilecek en büyük suç olduğunu tekrarlarız.”

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KtbbBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Aldığı KararlarBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Aldığı Kararların Ihlali
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