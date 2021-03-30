banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Lapta Girne anayolunda kaza!
Kapat

KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Tüm uyarılara rağmen Sağlık Bakanlığının nakiller ve görevlendirmelere ilişkin yasaya uygun olmayan eylemlerde bulunduğunu” belirtti. 

30 Mart 2021 Salı 15:15
KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
banner337

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 3’üncü “Bakanlık Nakil Kurulunu her yılın Mart ve Eylül aylarında yazılı olarak toplantıya çağırır”  ve 4’üncü “Acil nakil yapılması gereken durumlarda öngörülen nakil öncesi Nakil Kurulu ivedi olarak toplantıya çağrılır” maddelerini hatırlattı. 
Bengihan,  Sağlık Bakanlığının Nakil Kurulunu toplamadan “keyfi” görevlendirmeler yaptığını ileri sürdü ve Bakanlığı hukuka saygılı davranmaya çağırdı.

banner341
Sendikadan yapılan açıklamada Bengihan, Sağlık Bakanlığının Nakil Kurulunu en kısa sürede toplamaması ve yapılan görevlendirmeleri iptal etmemesi durumunda İyi İdare Yasası’nın 19. ve 20 maddelerinde yer alan İdari İşlemlere Karşı İptal Davası ve İdari ihmallere Karşı İhmalin Sonlandırılması Davası açacaklarını duyurdu. 
 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lapta Girne anayolunda kaza!
Lapta Girne anayolunda kaza!
Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti
Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama
Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama
CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama
CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama
LTB, başkent Lefkoşa’yı bahara hazırlıyor
LTB, başkent Lefkoşa’yı bahara hazırlıyor
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede
KTSO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama
KTSO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama
Bağımsızlık Yolu, salgın döneminde gala düzenlenmesini eleştirdi
Bağımsızlık Yolu, salgın döneminde gala düzenlenmesini eleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim