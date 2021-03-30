KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 3’üncü “Bakanlık Nakil Kurulunu her yılın Mart ve Eylül aylarında yazılı olarak toplantıya çağırır” ve 4’üncü “Acil nakil yapılması gereken durumlarda öngörülen nakil öncesi Nakil Kurulu ivedi olarak toplantıya çağrılır” maddelerini hatırlattı.

Bengihan, Sağlık Bakanlığının Nakil Kurulunu toplamadan “keyfi” görevlendirmeler yaptığını ileri sürdü ve Bakanlığı hukuka saygılı davranmaya çağırdı.



