KTAMS’tan Özgür Gazete’ye destek

Bu zihniyetin, demokrasinin gözbebeği olan özgür basını susturma girişimlerine geçit vermeyeceklerini belirten Bengihan, Özgür Gazete’nin yanında olduklarını vurguladı.
06 Ekim 2020 Salı 12:41
Son Güncelleme: 06.10.2020 13:04
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ersin Tatar’ın Özgür Gazete’nin yayınlarına ilişkin sözlerini “kınayarak” gazeteye destek belirtti.
Bu zihniyetin, demokrasinin gözbebeği olan özgür basını susturma girişimlerine geçit vermeyeceklerini belirten Bengihan, Özgür Gazete’nin yanında olduklarını vurguladı.