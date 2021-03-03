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KTAMS’tan hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, okul patronlarının ödemesi gereken öğrenci karantina ücretlerinin ödenmesi için 50 milyon TL kaynak yarattığı ve 84 günde 44 müdür ve müsteşar atadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi. 

03 Mart 2021 Çarşamba 13:30
KTAMS’tan hükümete eleştiri
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, bu kadar derin bir ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde devlet bütçesine çok büyük ekonomik külfet getirecek uygulamaların tamamen siyasi gelecek kaygısı ile yapıldığını savundu.
Bengihan, Türk Lirası’nın döviz karşısında sürekli değer kaybetmesi ve dışa bağımlılık nedeniyle ekonomik krizlerin yaşandığı ülkede, pandemi nedeniyle özellikle özel sektör çalışanlarının, dar ve sabit gelirli kesimlerin krizin çok daha ağırını yaşadıklarına dikkat çekti. 
Dünyanın diğer tüm ülkelerinde pandeminin yarattığı ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için hükümetlerin, işini kaybedenleri  ve ekonomik olarak zorda olan kesimleri destekleyici tedbirler aldığını vurgulayan Bengihan, “Bizim hükümetimizin önceliği maalesef kendi siyasi gelecek kaygıları olmuştur” iddiasında bulundu.  

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Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“İşini kaybeden, aylardan beridir bir kuruş geliri olmayan özel sektör çalışanlarına yapılacak 1500 Tl’lik katkılar dahi hala ödenmezken, kamu çalışanlarının maaşlarından %10.65 kesinti yapılırken, pandemi sürecinin yükünü çeken sağlık çalışanlarının dahi ek mesai alacakları 6 aydan beridir ödenmezken okul patronlarının ödemesi gereken öğrenci karantina ücretlerinin ödenmesi için 50 milyon TL kaynak yaratan hükümet ayrıca 84 günde 44 müdür ve müsteşar  ataması yapmıştır. Bu kadar derin bir ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde devlet bütçesine çok büyük ekonomik külfet getirecek bu uygulamalar  tamamen siyasi gelecek kaygısı ile yapılmaktadır.
Ülkenin kaynaklarını ve makamlarını hesapsızca yandaşlarına peşkeş çekerek iktidarını  sürdüren  bu zihniyet, halkın ekonomik kriz altında ezilmesini  umursamamaktadır. Ancak bilinmelidir ki günü geldiğinde halk bunun hesabını kendilerinden mutlaka soracaktır.”
 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 15:06
Anahtar Kelimeler:
Ktams
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