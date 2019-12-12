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KTAMS’tan dava ve ara emri

KTAMS Başkanı Güven Bengihan saat 10.00’da dava dosyalanmasının ardından basına açıklama yaptı

KTAMS’tan dava ve ara emri

KTAMS Başkanı Güven Bengihan saat 10.00’da dava dosyalanmasının ardından basına açıklama yaptı

12 Aralık 2019 Perşembe 10:23
KTAMS’tan dava ve ara emri

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS); “Maliye Bakanlığı tarafından hiçbir yazılı bildirim yapılmadan İyi İdare Yasası’na aykırı şekilde, sendika bünyesinde faaliyet gösteren Me-Koop (Memurlar Kooperatifi) üyelerinin maaşlarından yapılan aidat kesintilerinin durdurulduğu” iddiasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava dosyaladı.

Ayrıca uygulamanın durdurulması için ara emri başvurusu yapan sendika yetkilileri, basına gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BENGİHAN: “ÇİFTE STANDART VAR”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan saat 10.00’da dava dosyalanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, aidat kesintilerinin durdurulması talimatını yerine getiren Hazine Dairesi Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’na dava açmakla işlemleri tamamladıklarını kaydetti.

Sendikaların görevlerinden birinin de haksızlıklar ve keyfi davranışlara karşın hukuk yaratmak olduğunu kaydeden Bengihan, Maliye Bakanı’nın defalarca yaptıkları girişimlere rağmen aldığı kararın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getirdi ve bu nedenle dava açtıklarını anlattı.

“BİR TEK ME-KOOP’UN KESİNTİSİ DURDURULDU”

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153 sivil toplum örgütünün kesintilerinin Maliye Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Bengihan, Bakanlığın bir tek Memurlar Kooperatifi’nin kesintisini durdurduğunu savundu.

Bengihan, bu uygulamanın ardından Bakan Amcaoğlu’nun Kamu-İş’le bir toplu iş sözleşmesi imzaladığını ve toplu iş sözleşmesinde Kamu-İş’e ve kooperatifine üye olanların kesintilerinin yapılacağının yer aldığını savundu.

Çifte standart olduğunu kaydeden Bengihan, Me-Koop üyelerinden aidat kesintisi yapılmasının durdurulmasının KTAMS’ın yüzde 2’lik hayat pahalılığı kesintisini mahkemeye taşıyıp yürütme kararının durdurulması ile alakalı, intikamcı bir davranış  olduğu yönünde duyumlar aldıklarını iddia etti.

KAHYALAR: “İYİ İDAREDEN BEKLENEN OBJEKTİFLİK, AÇIKLIK, KAZANILMIŞ HAKLARA SAYGI VE TARAFSIZLIK”

KTAMS’ın avukatı Yusuf Kahyalar da KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu ve iyi bir idareden beklenenin kararlarının keyfi ve gerekçesiz olmaması, objektiflik, açıklık, kazanılmış haklara saygı, tarafsızlık gibi kriterlere uyması olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı’nın yasaları dikkate almaksızın intikamcı bir tavırla Me-Koop için yapılan aidat kesintisini durdurduğunu belirten Kahyalar, “İyi bir idareden beklenen davranışlar bunlar değildir, dolayısıyla bugün  bununla ilgili bir dava dosyaladık ve bu uygulamanın durdurulması için ara emri başvurusu yaptık” diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.12.2019 17:09
Anahtar Kelimeler:
Ktams Ara Emri
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