KTAMS’ta görev dağılımı gerçekleşti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 37. Dönem Olağan Genel Kurulunun ardından bugün ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımını belirledi.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan yeniden Güven Bengihan olarak belirlenirken, Yürütme Kurulu’nda görev dağılımı şöyle oldu:

“Başkan Güven Bengihan, Genel Sekreter Serman Yiğit, Mali Sekreter Gökhan Tozan, Örgütlenme Sekreteri Çağın Oytaç, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Muzaffer Sevim, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Şaziye Şaban, Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Oytam, Toplu Sözleşmeler Sekreteri Emete Taşkan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Ülfet Kral.”