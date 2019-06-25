KTAMS, sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri ödenmezse eyleme başlayacaklarını duyurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sağlık çalışanlarının dört aylık ek mesai ücretlerinin ödenmediğini belirterek, sorunun derhal çözülmemesi halinde ek mesai yapmama eylemine başlayacaklarını duyurdu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektiren nitelikteki görevleri yerine getiren sağlık çalışanlarına 6/2009 sayılı Sağlık Çalışanları Yasası’nda belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai ödeneği verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bengihan, sağlık çalışanlarının ailelerinden ve sosyal yaşantılarından ödün vererek fedakarca hizmet verdiğini dile getirerek, “Bunun karşılığında alacakları ek mesai ücretinin zamanında ödenebilmesi için sorunun kaynağı neredeyse derhal müdahale edilip bu sorun çözülmelidir. Aksi halde çalışanlar ek mesai yapmama eylemine başlayacaklardır” dedi.

Bengihan, insan hayatıyla doğrudan ilgili sağlık alanında hizmet alanlar açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmaması için konuyla ilgili herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.