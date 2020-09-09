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Ktams Yarın Uyarı Grevi Yapacağını Duyurdu

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ROTASYON USULÜYLE ÇALIŞMAYA GEÇİLMESİ TALEBİYLE YARIN SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞINDA TÜM İŞYERLERİNDE TAM GÜN UYARI GREVİNE GİDİLİYOR

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:08
Ktams Yarın Uyarı Grevi Yapacağını Duyurdu
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KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ROTASYON USULÜYLE ÇALIŞMAYA GEÇİLMESİ TALEBİYLE YARIN SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞINDA TÜM İŞYERLERİNDE TAM GÜN UYARI GREVİNE GİDİLİYOR

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon usulüyle çalışma sistemine geçilmesi talebiyle yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde uyarı grevine gideceğini duyurdu.

Sendikanın kararına göre, 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapılacak.

KTAMS, grev kararını, üyelerine yolladığı şu mesajla duyurdu:
“Grev! Sendikamız, bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon üsulü ile çalışma sistemine geçilmesi talebiye yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapacaktır. Evde kal, güvende kal”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuyla ilgili açıklamasında, yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı aldıklarını belirtti. Bengihan, konuyla ilgili basın açıklamasını yarın saat 10.00’da Başbakanlık önünde yapacağını kaydetti.

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UYARILARIMIZA RAĞMEN KARANTİNASIZ GİRİŞLER BAŞLATILDI

Güven Bengihan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına ve sendikaların tüm uyarılarına rağmen hükümetin gerekli tedbirleri almadan, karantinasız girişleri başlattığına işaret etti.

Bengihan, “Bu nedenle Ülkede pozitif vakalar hızla artmış ve virüs, devlet dairelerine de yayılarak  hem çalışanlar hem de hizmet alan halkımız çok büyük bir risk ile karşı karşıya bırakılmıştır” dedi.

“GENEL GREV DAHİL HER TÜRLÜ YASAL EYLEM HAKKIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Güven Bengihan’ın açıklaması şöyle:

“Hükümetin, halkın sağlığını riske atan bu sorumsuz tutumu karşısında Sendikamız sorumlu sendikacılık bilinci ile hareket ederek, yarın (10 Eylül Perşembe) Sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı almıştır.  UBP-HP hükümetinden; bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sistemini uygulamasını talep ederiz. Aksi halde yarın mesai bitiminde genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı devam ettireceğimizi vurgularız”

(FEZ)

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