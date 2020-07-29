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Ktams Yarın Ercan’da Basın Açıklaması Yapacak

BENGİHAN: “ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NA TANIDIĞIMIZ BİR HAFTALIK SÜRE DOLDU.  MAALESEF ALT YAPI KONUSUNDA HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNULMADI”

29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:48
Ktams Yarın Ercan’da Basın Açıklaması Yapacak
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BENGİHAN: “ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NA TANIDIĞIMIZ BİR HAFTALIK SÜRE DOLDU.  MAALESEF ALT YAPI KONUSUNDA HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNULMADI”
Lefkoşa, 29 Temmuz 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havaalanı’ndaki bazı birimlerin alt yapısının iyileştirilmesi konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na tanıdıkları sürenin dolduğunu, bu konuda atım atmayan bakanlığı yarın sabah Ercan’da yapacakları basın açıklamasıyla protesto edeceklerini duyurdu. 
Bengihan, yazılı açıklamasında Ercan’da, Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Meydan İşletme Amirliği ve Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nde fiziki altyapının yetersiz olduğunu, uzun süredir buralarda sorun yaşandığını ancak bakanlığın sorunu çözmek için adım atmadığını savundu.

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Güven Bengihan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na tanıdığımız bir haftalık süre doldu.  Maalesef hiçbir girişimde bulunulmadı” dedi.
Ercan’daki grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün askıya alınmasına da değinen ve kararı “anti demokratik” diye niteleyen Bengihan, yarın saat 10.00’da Ercan Havalimanı’nda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı protesto etmek üzere basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.
(RÇ/FEZ)

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