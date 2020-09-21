Ktams Yarın 3 Dairede Grev Yapacak

Lefkoşa, 21 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “rotasyon üsulü çalışma” önerisine Bakanlar Kurulu’ndan yazılı olarak resmi bir yanıt almadıkları gerekçesiyle yarın Trafik Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi'nde grev süreci başlatıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Covid-19 bulaşının artması durumunda tüm kurumları kapatmak zorunda olacakları ve kamusal hizmetlerin durma noktasına geleceği endişesi ile hükümete tüm çalışanların rotasyon üsulü ile çalışması önerisinde bulunduklarını ancak hükümetin duyarsız ve sorumsuz bir şekilde davranmaya devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemesi için doğru zamanda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Bengihan, hükümete, bu konuda büyük bir umursuzluk ve ciddiyetsizlik gösterme eleştirisinde bulundu.

(EMR/FEZ)