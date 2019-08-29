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Ktams: “ubp-hp Hükümeti Hukuk Tanımaz Tutumunu Sürdüreceğini Gösterdi”

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): KTAMS, UBP-HP hükümetinin, gayrı yasal bir şekilde  çalışanların Hayat Pahalılığı ödeneği hakkından yaptığı % 2’lik kesintiyi Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen yine Ağustos ayı maaşlarından da kesinti yaparak yasa tanımaz tutumunu sürdüreceğini gösterdiğini savundu.

Ktams: “ubp-hp Hükümeti Hukuk Tanımaz Tutumunu Sürdüreceğini Gösterdi”

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): KTAMS, UBP-HP hükümetinin, gayrı yasal bir şekilde  çalışanların Hayat Pahalılığı ödeneği hakkından yaptığı % 2’lik kesintiyi Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen yine Ağustos ayı maaşlarından da kesinti yaparak yasa tanımaz tutumunu sürdüreceğini gösterdiğini savundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
Ktams: “ubp-hp Hükümeti Hukuk Tanımaz Tutumunu Sürdüreceğini Gösterdi”

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): KTAMS, UBP-HP hükümetinin, gayrı yasal bir şekilde  çalışanların Hayat Pahalılığı ödeneği hakkından yaptığı % 2’lik kesintiyi Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen yine Ağustos ayı maaşlarından da kesinti yaparak yasa tanımaz tutumunu sürdüreceğini gösterdiğini savundu.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, UBP’nin  hükümette olduğu uzun yıllar boyunca birçok yasaya aykırı  uygulamalara imza atan  bir parti olduğunu iddia ederek, şunları ileri sürdü:
“Halkın Partisi ise “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganı ile yola çıkan, “hak, hukuk, adalet” kavramlarını kullanarak halktan oy alan bir parti olarak hükümet ortağı olduktan sonra ortaya koyduğu icraatlar ile tam bir tutarsızlık  örneği sergilemektedir. 

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Anayasanın “hukukun üstünlüğü” ilkesini hiçe sayarak Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı uygulamayan Maliye Bakanlığı Anayasal suç işlemektedir. Mahkeme kararına uymamanın cezası bellidir ve yakın geçmişte örneği de yaşanmıştır.  Mahkeme kararları ve yasalar önünde herkesin eşit olması gerekliliğinden hareketle sendikamız bu konuda hukuk mücadelesi başlatacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.” 
Kendilerini devletin en büyük savunucusu ve koruyucusu olarak gören iktidar partilerinin, devletin Anayasasının temel ilkelerini dahi özümsemediklerini, mahkeme kararlarını hiçe saydıklarını iddia eden Bengihan, “Sendikamız, çalışanların yasal hakkı olan Hayat Pahalılığı ödeneğinin gasbedilmesine asla izin vermeyecek ve  bu konuda “hukukun üstünlüğü”  sağlanana kadar mücadelesini sürdürecektir” dedi. 
(HA)
 

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