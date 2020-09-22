Ktams, Trafik Dairesi Ve Şehir Planlama Dairesi’ndeki Greve Devam Edecek

SOSYAL SİGORTALAR’DAKİ GREV İSE, YARINDAN İTİBAREN ROTASYON USULÜ ÇALIŞMAYA BAŞLANACAĞINDAN KALDIRILDI

Lefkoşa, 22 Eylül 2020 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şehir Planlama ve Trafik Dairesi’ndeki grevin yarın devam edeceğini açıkladı. Sendika, Sosyal Sigortalar’daki grevin ise, yarından itibaren rotasyon usulü çalışmaya başlanacağından kaldırıldığını belirtti.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 bulaşının artması durumunda tüm kurumların kapatılması olasılığına karşı Hükümete yaptıkları “tüm çalışanların rotasyon usulü ile çalışması” önerisine sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yanıt geldiğini belirtti.

Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve Bakanlık müdürü Efsun Salel ile yaptıkları görüşmede, Çalışma Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarda yarından itibaren hizmetlerin aksamayacağı şekilde personelin rotasyon usulü çalışmaya başlaması konusunda uzlaşıya vardıklarını kaydetti.

“Bu nedenle bugün Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyguladığımız grevi kaldırdığımızı kamuoyuna bildiririz” diyen Bengihan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nde bugün başlatılan grevin yarın da devam edeceğini ifade etti.

(ID/FEZ)

