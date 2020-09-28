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Ktams, Trafik Dairesi’nde Bugün De Greve Devam Edecek

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (TAK): KTAMS Başkanı Güven Bengihan, COVİD-19 tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında nasıl çalışacağına dair Bakanlar Kurulu kararı ya da yayınlanmış bir genelge olmadığını belirterek, hükümeti bu konuda karar üretmeye, İyi İdare Yasası’na uygun davranmaya çağırdı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:01
Ktams, Trafik Dairesi’nde Bugün De Greve Devam Edecek
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Lefkoşa, 28 Eylül 20 (TAK): KTAMS Başkanı Güven Bengihan, COVİD-19 tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında nasıl çalışacağına dair Bakanlar Kurulu kararı ya da yayınlanmış bir genelge olmadığını belirterek, hükümeti bu konuda karar üretmeye, İyi İdare Yasası’na uygun davranmaya çağırdı.
Bengihan, “İsyanımız keyfi uygulamalarıdır. Bazı kamu kurumlarında rotasyon çalışılıyor. Bu, hangi karara istinaden yapılıyor? Böyle resmi, yazılı bir karar yok” dedi.
Sendika, bugün de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nde grevde olacak.

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KTAMS’ın dünkü açıklamasında, “Koronavirüs önlemleri çerçevesinde rotasyon usulü çalışma talebimize ilişkin hükümetten sendikamıza yazılı veya resmi olarak hiçbir yanıt gelmemiştir. Hükümetin duyarsız ve sorumsuz tavırları nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesinde bugün de grevimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
(RÇ/ÖK)
 

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