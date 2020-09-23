Ktams’tan Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na Cumaya Kadar Süre

“ROTASYONLA ÇALIŞAN PERSONELİN İZNİNDEN KESİLİYOR. İŞLEMİN İPTALİ İÇİN CUMAYA KADAR SÜRE VERİYORUZ… PAZARTESİNDEN İTİBAREN HER TÜRLÜ YASAL EYLEM HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

Lefkoşa, 23 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Vakıflar Bankası’nda rotasyonla çalışan personelin izinlerinden kesintiye gidildiğini belirterek, bankanın yönetim kuruluna Cuma güne kadar bu uygulamanın iptali için süre verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuyla ilgili açıklamasında, “Asla kabul etmeyeceğimizi bildirmiş olmamıza rağmen, yönetim kurulunun emsali olmayan bu uygulamada ısrar etmesi düşündürücü” ifadelerini kullandı.

Bengihan’ın açıklaması şöyle:

“Bankanız Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ile çalışılmayan günlerin izin haklarından düşülerek rotasyonla çalışma uygulamasının Eylül ayı sonuna kadar uygulanacağı 21 Eylül tarihli yazınız ile sendikamıza bildirilmiştir.

14.9.2020 tarihli yazımız ile zorunlu izne çıkarılan çalışanların bu sürelerin kendi izinlerinden düşülmesini asla kabul etmeyeceğimizi bildirmiş olmamıza rağmen, yönetim kurulunuzun emsali olmayan bu uygulamada ısrar etmesi düşündürücüdür.

25 Eylül Cuma gününe kadar söz konusu işlemin iptal edilmemesi halinde 28 Eylül pazartesi gününden itibaren her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı belirtiriz.”

(RÇ/GÜL)