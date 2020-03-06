Ktams’tan Kadınlar Gününe Yönelik Seminer...

Lefkoşa, 6 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ve Prof. Dr. Fatma Güven’in konuşmacı olarak katıldığı seminer düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York şehrinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları için başlatmış olduğu mücadelede 129 kadın işçinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 8 Mart’ın eşitlik ve emek mücadelesine adanmış çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Bengihan, “Yaşamın her alanında üreten, emek veren, ter döken kadınlarımız ne yazık ki bugün hala hak ettikleri yerde değildirler. Yani bu mücadelede daha yürünecek çok uzun bir yol vardır. Sendikamız şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızın eşitlik ve emek mücadelesinin öncüsü olmaya devam edecektir” dedi.



Açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ve Prof. Dr. Fatma Güven “Kadınlar Gününün Öznesi Gerçekten Kadın Mı?” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI