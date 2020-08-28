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Ktams Seçim Yasakları Devam Ederken İstihdam Yapıldığı Gerekçesiyla Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı

SENDİKA BAŞBAKANLIK ÖNÜNE İLGİLİ YASALARLA BİRLİKTE ANAYASA KİTAPÇIKLARI VE TERAZİ BIRAKTI

28 Ağustos 2020 Cuma 14:44
Ktams Seçim Yasakları Devam Ederken İstihdam Yapıldığı Gerekçesiyla Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı
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SENDİKA BAŞBAKANLIK ÖNÜNE İLGİLİ YASALARLA BİRLİKTE ANAYASA KİTAPÇIKLARI VE TERAZİ BIRAKTI
BENGİHAN: “HADEMEYİ ALIP BAŞBAKANLIKTA MEMUR YAPTILAR… UBP KLASİĞİ İZLİYORUZ”
Lefkoşa, 28 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “UBP-HP hükümetinin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 79. Maddesine aykırı şekilde seçim yasaklarına aykırı istihdam yaparak yasaları çiğnediği” gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.
KTÖS’ün de destek verdiği eylemde “Seçim Yasaklarında Kıyak Görevlendirme” pankartı açıldı, temsili “Adalet Terazisi” ve Anayasa ile Kamu Görevlileri Yaslarının kitapçıkları Başbakanlık önüne bırakıldı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı konuşmada, “UBP-HP hükümetinin seçim yasakları sürerken partizanca uygulamalarını ve yandaşlarını kamu kurum-kuruluşlarında istihdam etmelerini” protesto ettiklerini söyledi.
“OKULDAKİ HADEMEYİ ALIP BAŞBAKANLIKTA MEMUR YAPTILAR”
Bu tip uygulamaların kamuya ve devlete olan güveni sarstığını ve itibarsızlaştırdığını kaydeden Bengihan, Seçim ve Halk Oylamasının 79. Maddesine aykırı olarak Hamitköy’de Dr. Fazıl Küçük İlkokulunda hademe olarak çalışan bir kişinin Başbakanlığa memur olarak görevlendirildiğini savundu.
Bengihan, ülke gençlerinin KHK’nın açtığı sınavlarda ter dökerken, sınavda 90 alan gençlerin kadro yetersizliği nedeniyle işe giremezken UBP’nin seçimde söz verdiği için bu tür adımlar atmasının parti-devlet bütünleşmesinin örneğini gözler önüne serdiğini öne sürdü.
Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın sözlerine de atıfta bulunan Bengihan, Günay’ın devletin çoğu gelirinin maaş ödemelerine gittiğini ve kamunun küçültülmesi gerektiğini belirttiğini, buna karşın UBP’nin hademeyi “memur” yaparak Devletin gideceği noktayı en açık şekilde gösterdiğini savundu.
Bengihan, kamuda reform yaparak daha iyi hizmet vermesini sağlayacağını iddia edenlerin, aynı zamanda “kamunun çalışmadığını” da iddia ettiklerini dile getirerek, “Çalışmayanlar sizin istihdam ettiklerinizdir, çünkü partilinizdir, partililerinizi çalıştıramıyorsunuz” şeklinde konuştu.

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Bugün Başbakanlık önüne “Adaletin Terazisini” getirerek hükümetin vicdan muhasebesi yapmasını istediklerini belirten Bengihan, Anayasa’da da Kamu Görevlileri Yasası’nda da kimin hangi görevleri yapabileceğinin belli olduğuna işaret etti.
BAŞBAKANLIĞIN KAPISINA ANAYASA VE KAMU GÖREVLİLERİ YASASI KİTAPÇIKLARI BIRAKTILAR

Anayasa ve Kamu Görevlileri Yasası kitapçıklarını Başbakanlığın kapısı önüne bırakan sendika temsilcileri, ardından eyleme destek veren KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’le birlikte polise giderek şikâyette bulundu.
BASIN BİLDİRİSİ OKUNDU
Bengihan’ın konuşmasının ardından Sendika Genel Sekreteri Selman Yiğit hazırlanan basın bildirisini okudu.

“Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimlerde de yine bir UBP klasiği izliyoruz.” Denilen açıklamada, KKTC’yi sonsuza dek yaşatacağı söylemini ağzından düşürmeyenlerin devletin Anayasasını ve yasalarını koltuk uğruna pervasızca çiğnedikleri savunuldu.
Geçmişte de seçim yasakları içinde, hatta seçimlere bir gün kala geceleyin kapıların altından bırakılan zarflarla 2500 kişinin istihdam edildiği belirtilen açıklamada, “Parti içi hesaplaşmaları için 350 kişilik “kurultay istihdamları” partizanlığına da imza atan yine UBP Hükümeti idi” denildi. 
Covid-19 salgını nedeniyle sağlıkta ve ekonomide büyük bir kriz yaşanırken, binlerce insan işsiz, aşsız kalmışken hükümetin seçim yasaklarının başlayacağı 12 Ağustos gece yarısına kadar istihdam yapmakla meşgul olduğu savunulan açıklamada şöyle denildi:
 “ Anayasanın eşitlik ilkesine ve kamu görevlileri yasasına aykırı bir şekilde geçici işçi kadrolarına üniversite mezunu yandaşlarını, akrabalarını doldurarak bir kez daha parti-devlet bütünleşmesinin açık bir örneğini sergilemişlerdir. 
Seçim yasakları içinde dahi seçimlik icraatlar devam ediyor. Bunun en son örneği Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulunda hademe olarak çalışan bir işçinin Başbakanlıkta memur olarak görevlendirilmesi olmuştur. 
‘Koltuk için her şey mubahtır’ zihniyeti ile Devletin Anayasasını ve yasalarını hiçe sayanlar devletin en üst makamı olan cumhurbaşkanlığı makamına layık olamazlar.”
(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Haber: Raif Uzkan    Foto: Erol Uysal

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