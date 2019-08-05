Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Yarın Hastane Önünde Basın Açıklaması Yapacak

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak.
Bengihan, açıklamanın saat 09:30’da yapılacağını belirtti.
(HUR/HA)
Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak.
Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak.
Bengihan, açıklamanın saat 09:30’da yapılacağını belirtti.
(HUR/HA)