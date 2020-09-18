banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.134
DOLAR
7.5506
STERLİN
9.8385
EURO
8.9359
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı

“TEKRARDAN TAMAMEN KAPANMA DURUMUNA GELMEMEK İÇİN DOĞRU ZAMANDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI”

18 Eylül 2020 Cuma 15:43
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
banner337
banner351

“TEKRARDAN TAMAMEN KAPANMA DURUMUNA GELMEMEK İÇİN DOĞRU ZAMANDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI”
Lefkoşa, 18 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda  rotasyonla çalışma talebiyle ilgili pazartesi mesai bitimine kadar  gerekli adım atılmadığı takdirde  stratejik dairelerde süresiz greve gideceğini açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle ülkede uygulanan kapanmanın ardından  1 Temmuz tarihinde açılma ile birlikte vakaların  hızlı bir şekilde artmaya başladığını hatırlattı.
Bengihan, “Sorumlu sendikacılık bilinciyle o günlerde  yaptığımız tüm uyarılara rağmen hükümetin karantinasız girişler konusundaki ısrarı sonucu 75 günlük sıfır vakadan sonra dün itibarıyle  toplam vaka sayısı 651’e ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.
Salgının yayılmasının önlenmesi için  Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sosyal mesafe kuralının  büyük önem taşıdığına dikkati çeken Bengihan, şöyle devam etti:

“Bu gerçekten hareketle sendikamız  kamu kurum ve kuruluşlarında  rotasyonla çalışma talebiyle uyguladığı iki günlük grev sonrasında çağrıldığı görüşmede önerilerini yetkililere sunmuştur. Önerilerimizin Bakanlar Kurulunda değerlendirilip gerekenin yapılacağı sözü verilmesi ile grevimizi askıya almıştık. Aradan geçen bir haftalık süreye rağmen hükümet tarafından sendikamıza olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt verilmemiştir. Bazı dairelerdeki ita amirlerinin  rotasyon uygulamasını  başlatmış olması UBP-HP hükümetinin ciddiyetten uzak keyfi yönetim anlayışının göstergesidir. 

banner341
“GÜMRÜK DAİRESİNDEKİ POZİTİF VAKAYLA ENDİŞEMİZDE HAKLI OLDUĞUMUZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”
Açılma sürecinde yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geldiğimiz durum ortada iken hükümetin hala ‘bildiğini okuma’ tutumunda ısrar etmesi ile salgının  yayılacağı endişesi taşımaktayız. Dün Gümrük Dairesi personeline yapılan test sonucunda bir pozitif vakanın çıkması ile bu endişemizde haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemek için doğru zamanda gerekli tedbirler alınması gerekirken hükümet tam bir sorumsuzluk örneği sergilemektedir.
Pazartesi günü mesai bitimine kadar hükümetin bu konuda gerekli adımı atmaması durumunda  stratejik dairelerde süresiz grev ilan edeceğimizi vurgularız.”
(YIL/ÖK)
    

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
İskele'de Covid- 19 Önlemleri Kapsamında Denetim Yapıldı
İskele'de Covid- 19 Önlemleri Kapsamında Denetim Yapıldı
Ktös Genel Sekreteri Elcil: “kıbrıs’ta Yaşayan İki Topluma Saygı Gösterilmeli”
Ktös Genel Sekreteri Elcil: “kıbrıs’ta Yaşayan İki Topluma Saygı Gösterilmeli”
Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı
Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı
Hafta Sonu Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Trafik Akışı Kontrollü Sağlanacak
Hafta Sonu Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Trafik Akışı Kontrollü Sağlanacak
KAMU-SEN, personel eksikliğine dikkat çekti
KAMU-SEN, personel eksikliğine dikkat çekti
Ziya Emir: “Denktaş, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip"
Ziya Emir: “Denktaş, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip"
Çavuşoğlu'nun eserleri Polonya'da sergilenecek
Çavuşoğlu'nun eserleri Polonya'da sergilenecek
İzinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı
İzinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı
Bakan Amcaoğlu: "Sadece acil olan işlemler yapılabilecek"
Bakan Amcaoğlu: "Sadece acil olan işlemler yapılabilecek"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim