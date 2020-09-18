Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı

“TEKRARDAN TAMAMEN KAPANMA DURUMUNA GELMEMEK İÇİN DOĞRU ZAMANDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI”

Lefkoşa, 18 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda rotasyonla çalışma talebiyle ilgili pazartesi mesai bitimine kadar gerekli adım atılmadığı takdirde stratejik dairelerde süresiz greve gideceğini açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle ülkede uygulanan kapanmanın ardından 1 Temmuz tarihinde açılma ile birlikte vakaların hızlı bir şekilde artmaya başladığını hatırlattı.

Bengihan, “Sorumlu sendikacılık bilinciyle o günlerde yaptığımız tüm uyarılara rağmen hükümetin karantinasız girişler konusundaki ısrarı sonucu 75 günlük sıfır vakadan sonra dün itibarıyle toplam vaka sayısı 651’e ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmasının önlenmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sosyal mesafe kuralının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Bengihan, şöyle devam etti:

“Bu gerçekten hareketle sendikamız kamu kurum ve kuruluşlarında rotasyonla çalışma talebiyle uyguladığı iki günlük grev sonrasında çağrıldığı görüşmede önerilerini yetkililere sunmuştur. Önerilerimizin Bakanlar Kurulunda değerlendirilip gerekenin yapılacağı sözü verilmesi ile grevimizi askıya almıştık. Aradan geçen bir haftalık süreye rağmen hükümet tarafından sendikamıza olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt verilmemiştir. Bazı dairelerdeki ita amirlerinin rotasyon uygulamasını başlatmış olması UBP-HP hükümetinin ciddiyetten uzak keyfi yönetim anlayışının göstergesidir.



“GÜMRÜK DAİRESİNDEKİ POZİTİF VAKAYLA ENDİŞEMİZDE HAKLI OLDUĞUMUZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”Açılma sürecinde yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geldiğimiz durum ortada iken hükümetin hala ‘bildiğini okuma’ tutumunda ısrar etmesi ile salgının yayılacağı endişesi taşımaktayız. Dün Gümrük Dairesi personeline yapılan test sonucunda bir pozitif vakanın çıkması ile bu endişemizde haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır.Tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemek için doğru zamanda gerekli tedbirler alınması gerekirken hükümet tam bir sorumsuzluk örneği sergilemektedir.Pazartesi günü mesai bitimine kadar hükümetin bu konuda gerekli adımı atmaması durumunda stratejik dairelerde süresiz grev ilan edeceğimizi vurgularız.”(YIL/ÖK)