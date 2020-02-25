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Ktams, İskele’de  tebliğ Ve İcra Memurunun Darp Edilmesi Nedeniyle Mahkeme Önünde Basın Açıklaması Yaptı

BENGİHAN: “DEVLETİN MEMURUNUN  GÖREVİNİ YAPARKEN DARP EDİLMESİ VE KÜFÜRLERE MARUZ KALMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL”

Ktams, İskele’de  tebliğ Ve İcra Memurunun Darp Edilmesi Nedeniyle Mahkeme Önünde Basın Açıklaması Yaptı

BENGİHAN: “DEVLETİN MEMURUNUN  GÖREVİNİ YAPARKEN DARP EDİLMESİ VE KÜFÜRLERE MARUZ KALMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL”

25 Şubat 2020 Salı 11:34
Ktams, İskele’de  tebliğ Ve İcra Memurunun Darp Edilmesi Nedeniyle Mahkeme Önünde Basın Açıklaması Yaptı
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BENGİHAN: “DEVLETİN MEMURUNUN  GÖREVİNİ YAPARKEN DARP EDİLMESİ VE KÜFÜRLERE MARUZ KALMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL”
“BU OLAYLARIN TEKRARLANMAMASI ADINA DEVLETİN ÇOK CİDDİ VE SERT ÖNLEMLER ALMASI GEREKLİ”
İskele, 25 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  İskele Kaza Mahkemesi Tebliğ ve İcra memurunun görevi başında darp edilmesi ve hakarete uğraması nedeniyle İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklama sırasında Gazimağusa Mahalli Barosu da hazır bulunarak, darp ve hakaretin kabul  edilemez olduğunu ifade ederek, dayanışma belirtti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan darp olayıyla ilgili yaptığı açıklamada,   söz konusu olayın İskele’de ilk olmadığını ikinci kez yaşandığını belirterek,  “Sendikamız çalışanının  yalnız olmadığını ve her türlü şiddete karşı olduğunu  vurgulamak için burada bulunmaktadır” dedi,
Bengihan, Tebliğ ve İcra memurlarının kendi keyfine göre hareket etmediklerini, görev yetki ve sorumluluğu gereği tebliğ ile ilgili mahkemelerin  verdiği görevi yerine getirmek için  ilgili adreslere giderek tebliğ görevini yerine getirdiklerini  hatırlattı.
Tebliğ ve İcra memurlarının  tebliğ görevine  tek başlarına, yalnız gittiklerini söyleyen Bengihan, “Bu bize   bu yapılan görevin zorluk ve risk derecesinin de giderek arttığını  göstermektedir” dedi.
Ülkede şiddet olaylarının kamusal ve sosyal alanlarda son zamanlarda arttığını ifade eden Bengihan,”Devletin memurunun  görevini yaparken darp edilmesi ve bu konuda da küfürlere maruz kalması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda gerekli yasal mevzuatın da  bu tip şiddet olaylarını uygulayanları en sert şekilde cezalandırması gerekmektedir. Çünkü yapılan bu  olayların tekrarlanmaması adına devletin bu konuda çok ciddi ve sert önlemler alması gerekir” dedi.
Bengihan, tebliğ ve icra görevi yapanların göreve tek başlarına gitmemeleri, bu olayların tekrardan yaşanmama  için en az iki kişi olacak şekilde  göreve çıkabilmeleri gerektiğini söyledi.
Devletin kendi ağırlığını, yetkisini koyarak bu olayların tekrardan yaşanmaması için önlem alması gerektiğinin altını çizen Bengihan, “Sendikamız, bu olayların tekrarlanmaması için bugün burada bulunmaktadır. Bizim  mahkemelerde grev ve eylem gibi bir düşüncemiz ortaya çıkmamıştır. Bizim amacımız halkımızın hak ettiği kamusal hizmetleri en iyi şekilde, kaliteli alabilmesidir. Ancak kamu çalışanlarının da bu hizmeti en iyi şekilde verebilmesi adına onların da çalışma barışı ve huzurunun sağlanması ve personel eksikliklerinin  giderilmesi gerekmektedir” dedi.

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Tebliğ ve İcra memurluğuyla ilgili münhal açılmasına rağmen sınav  tarihlerinin ertelendiğini söyleyen Bengihan,  mahkemelerin  diğer kadrolarıyla da ilgili  personel ihtiyacı olduğunu söyledi.
Tebliğ ve İcra memurluğu personel eksikliğinin had safhada olduğunu vurgulayan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınav tarihini ne zaman yapılacağı belirsiz olmak üzere ertelediğini kaydetti. 
Bengihan, elzem ve ertelenemeyen bir hizmet olan tebliğ ve icra memurluğunun  hak ettiği değeri alabilmesi,  personel eksikliğinin giderilmesi,  mevzuatta da çalışanları  koruyucu iyileştirilme yapılması   konularında sendika olarak takipçi olacaklarını söyledi.
Bengihan bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için girişimlerini de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Gazimağusa Mahali Barosu Başkanı Mine Vehit de, yaptığı açıklamada Güven Bengihan’ın  açıklamasına tamamıyla katıldıklarını belirterek, görevi başında, mesleğini icra eden memurların darp edilmesi, şiddete ve hakarete uğramasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Vehit, Mağusa Mahalli Barosu ve Baro Konsey olarak bu tip olaylarda sendikalarla,  memurlarla ve çalışma arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirti. 
Vehit, çalışma ortamlarının iyileşmesi için her türlü katkı ve dayanışma iradelerini ve desteklerini de belirtti.
(YIL/HÖ)    FOTOĞRAFLI     
Haber ve Fotoğraf: Yılmaz Yakar
 

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