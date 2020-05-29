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Ktams, İngilizce Eğitim Merkezi’nin Kapatılmaması İçin Başbakanlık Önündeydi

BENGİHAN: “İNGİLİZCE EĞİTİM MERKEZİ’NİN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ”

29 Mayıs 2020 Cuma 14:08
Ktams, İngilizce Eğitim Merkezi’nin Kapatılmaması İçin Başbakanlık Önündeydi
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BENGİHAN: “İNGİLİZCE EĞİTİM MERKEZİ’NİN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ”

“HÜKÜMET EDENLERİN GÖREVİ MAZERET DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR… BU YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLSÜN”

Lefkoşa, 29 Mayıs 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamu yararı gözetilerek 32 yıl önce kurulan İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılması kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başbakanlık önünde eylem yaparak, merkezin kapatılması için girişim başlatıldığını açıklayan KTAMS, hükümete “Bu yanlıştan dönün” çağrısında bulundu.

“İngilizce Eğitim Merkezi Kapatılamaz” pankartının da açıldığı eyleme merkezde eğitim verenlerle, eğitim alanlar da katıldı.

BENGİHAN: “BU NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞIDIR?”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan okuduğu sendika açıklamasında, “Dünya daha yeniye, çağdaşa gidiyor, eğitim merkezlerini destekliyor, güçlendiriyor. Bizim hükümetimiz 32 yıl önce kurulan ve bugüne kadar birçok kamu görevlisinin İngilizce eğitim almasına katkı koyan merkezi kapatma girişiminde bulunuyor. Bu nasıl bir kamu yönetimi anlayışıdır?” ifadeleriyle eleştirdi.

“HÜKÜMET EDENLERİN GÖREVİ MAZERET DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR”

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Hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere işaret eden, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasıyla ilgili kendilerine “kira”, “hizmetlerin aksaması” gibi gerekçeler sunulduğunu söyleyen Bengihan, “Hükümet edenlerin görevi mazeret değil, çözüm üretmektir. Hizmetiçi eğitim ve yabancı dil eğitimi kamuda verimliliğin olmazsa olmazıdır. Hükümeti bu yanlıştan geri dönmeye çağırıyor, mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyoruz” dedi.

Güven Bengihan, şu an 122 kamu görevlisinin merkezde farklı seviyelerde dil eğitimi aldığını da belirterek, bu insanların da mağdur edileceğini söyledi.

“KAMU REFORMUNDAN BAHSEDENLER..”

Kamu reformuyla ilgili açıklamalara da işret eden Bengihan, “Kamu reformundan bahsedenler İngilizce Eğitim Merkezi’ni kapatmak istiyor. Siz önce kamuda değil, zihinlerinizde reform yapın. Çağ dışı zihniyetle kamu idareciliği yapılmaz” ifadelerine yer verdi.

Bengihan, kamuda verimliliğin düşmesinin sebebini “siyasi iradenin aldığı kararlar” olarak gösterdi.

Bengihan, Personel Dairesi’nin görevleri arasında kamu görevlilerinin yetişmesi, yabancı dil eğitimi alabilmesi için eğitim merkezleri kurmak olduğunu da anımsattı.

Güven Bengihan, bugün birçok kadronun derece terfisinde İngilizce koşulu arandığını, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü kapsamında İngilizce belgesi olanlara 15 artı puan verildiğini, bunun da en yüksek performans puanına denk geldiğini hatırlattı.

(RÇ/FEZ)     FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu

Fotoğraf: Erol Uysal

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