Ktams İle Kamu Sen Yarın Merkezi Cezaevi’nde Eylem Yapıyor

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen), Merkezi Cezaevi çalışanlarının Anayasa’ya aykırı şekilde, “angarya çalıştırılmalarını” protesto için yarın eylem yapıyor. Sendikalar, 09.30’da Merkezi Cezaevi önünde eylemle ilgili basına açıklamalarda bulunacak.
Bengihan, “Cezaevi hizmetlerinin ihmal edilemez, ertelenemez niteliğine bağlı olarak personel eksikliği nedeniyle haziran ve temmuz aylarında çalışanlar aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmak zorunda kalmışlardır” dedi.
(FEZ/HÖ)