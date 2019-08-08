Ktams İle Kamu Sen Yarın Merkezi Cezaevi’nde Eylem Yapıyor

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen), Merkezi Cezaevi çalışanlarının Anayasa’ya aykırı şekilde, “angarya çalıştırılmalarını” protesto için yarın eylem yapıyor. Sendikalar, 09.30’da Merkezi Cezaevi önünde eylemle ilgili basına açıklamalarda bulunacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında, kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle sorma gir hanına dönen ülkede suç ve suçlu sayısının artmasına bağlı olarak Merkezi Cezaevi’nde kapasitesi üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurulduğu ve buna bağlı olarak çalışanların iş yükünün sürekli arttığını belirtti.

Bengihan, “Cezaevi hizmetlerinin ihmal edilemez, ertelenemez niteliğine bağlı olarak personel eksikliği nedeniyle haziran ve temmuz aylarında çalışanlar aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmak zorunda kalmışlardır” dedi.

(FEZ/HÖ)

