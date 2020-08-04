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Ktams Hükümeti Eleştirdi

Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) hükümeti eleştirdi. 

04 Ağustos 2020 Salı 15:38
Ktams Hükümeti Eleştirdi
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Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) hükümeti eleştirdi. 
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklama yaparak hükümeti, pandemi nedeniyle ülkede sağlık alanında kaos ve bilinmezlik, ekonomide ise büyük bir kriz yaşanırken “koltuk derdine düşmekle” suçladı.
Hükümetin seçime günler kala devlet dairelerine “geçici işçi adı altında partilileri için istihdam furyası başlattığını” öne süren Bengihan, son bir ay içerisinde mevsimlik işçiler dışında 100’ün üzerinde geçici işçi istihdamı yapıldığını ve seçim yasaklarının başlayacağı güne kadar da bu istihdamların devam edeceğini düşündüklerini kaydetti. 

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Bengihan şöyle devam etti:
“Anayasa’nın fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir şekilde partizanca istihdamlar UBP’nin seçim kazanmak için her zaman başvurduğu en büyük marifetlerden biridir. UBP’nin seçim istihdamları yanında kurultay istihdamları KKTC’nin siyasi tarihine yazılmış kara lekeler olarak dururken, hükümet ortağı Halkın Partisi’nin ‘temiz toplum, temiz siyaset’ vaadinin de büyük bir yalan olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Birileri açken toku düşünemem diyerek özel sektör çalışanlarını çok düşündüğü iddiası ile vicdan edebiyatı yapan ve kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğini, 13. maaşını, ek mesai ödeneklerinin kaldırılmasını sürekli gündeme getiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; yapılan bu partizanca istihdamlara onay vererek binlerce gencimizin fırsat eşitliği hakkını elinden alırken vicdanı hiç sızlamadı mı? Anayasa’yı hiçe sayarak devlet olanaklarını makam kazanmak için kullananlar halkın iradesi karşısında yenilmeye mahkûmdur.”
(DOĞ/FEZ) 
 

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