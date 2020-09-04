banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 41°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1081
ALTIN
463.822
DOLAR
7.4172
STERLİN
9.8939
EURO
8.7902
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Ktams Hükümete Karantinasız Giriş Uygulamasına Son Vermesi Çağrısında Bulundu

“YASAĞIN SONA ERECEĞİ 27 EYLÜL’DEN İTİBAREN GREVİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ”

04 Eylül 2020 Cuma 14:32
Ktams Hükümete Karantinasız Giriş Uygulamasına Son Vermesi Çağrısında Bulundu
banner337
banner351

“YASAĞIN SONA ERECEĞİ 27 EYLÜL’DEN İTİBAREN GREVİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ”

Lefkoşa, 4 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, hükümetin toplumun sağlığını riske atan, karantinasız giriş uygulamasına devam etmesi halinde, grev yasağı süresinin dolacağı 27 Eylül tarihi itibarıyla hava ve deniz limanlarına yönelik grev kararını yeniden yürürlüğe koyacaklarını açıkladı.

Bengihan, 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan açılım süreci sonunda Covid-19 vaka sayısının hızla artmakta olmasının, halkın endişe yaşamasına neden yol açtığını kaydetti.  

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “Sağlık altyapısının ve pandemi hastanesinin tamamlanmamış olduğu bir ortamda karantinasız girişlerin tüm halkın sağlığını riske atmak olacağı uyarılarımızı dikkate almayan UBP-HP Hükümeti, tam bir sorumsuzluk örneği sergilemiştir.” iddiasında bulundu.

banner341
Bengihan, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek karantinasız açılım sürecini başlatan hükümetin, bu uygulamayla vakaların hızla artmasının yeniden kapanmayı getireceğini, bunun da daha büyük bir ekonomik krize neden olacağının hesabını yapmadığını savundu.

Vakaların hızla artmasının, okulların açılmasının planlandığı bu günlerde ailelerin endişe içinde, çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda ikilem yaşamalarına neden olduğunu söyleyen Bengihan, şöyle devam etti:

“Tüm uyarılarımıza rağmen casino sahiplerinin menfaatlerini toplum sağlığının üstünde tutarak sendikaları grev kararı alma noktasına getiren UBP-HP hükümeti, yanlıştan dönmek yerine 27 Temmuz tarihinde ülkeye girişlerde PCR testi sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinada kalmaları talebi ile başlattığımız grevimizi yasaklamıştı.”

Bengihan, hükümetin toplumun sağlığını riske atan, karantinasız giriş uygulamasına devam etmesi halinde, grev yasağı süresinin dolacağı 27 Eylül tarihi itibarı ile grev kararını yeniden yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

(GÖZ/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı YSK'ya adaylık başvurusunu yaptı
Arıklı YSK'ya adaylık başvurusunu yaptı
Ali Sanatkar adaylıktan vazgeçti
Ali Sanatkar adaylıktan vazgeçti
“pandemi Ortamında Eğitim” Konulu Panel Düzenleniyor
“pandemi Ortamında Eğitim” Konulu Panel Düzenleniyor
MDP Adayı Çiner başvurusunu yaptı
MDP Adayı Çiner başvurusunu yaptı
Nacak Gazetesi Pazartesinden İtibaren Yeniden Yayınlanacak
Nacak Gazetesi Pazartesinden İtibaren Yeniden Yayınlanacak
Limasol Sigorta KHDY’ye 10 Bin TL bağışladı
Limasol Sigorta KHDY’ye 10 Bin TL bağışladı
Ydp Genel Başkanı Arıklı Adaylık Başvurusunu Yaptı
Ydp Genel Başkanı Arıklı Adaylık Başvurusunu Yaptı
Yeni Boğaziçi Ve Tuzla Bölgesinde Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi…
Yeni Boğaziçi Ve Tuzla Bölgesinde Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi…
İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanlarına eğitim
İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanlarına eğitim
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Aday Başvuruları.. Alpan Uz Başvurusunu Yaptı
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Aday Başvuruları.. Alpan Uz Başvurusunu Yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim