Ktams Geçici İşçi İstihdamlarının İptali İçin Yarın Yim’e Dava Dosyalayacak

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin partizanca yaptığını ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için yarın yargıya başvuruyor.
(GÜL)
Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin partizanca yaptığını ve Anayasa\'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için yarın yargıya başvuruyor.
Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin partizanca yaptığını ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için yarın yargıya başvuruyor.
(GÜL)