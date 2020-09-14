Ktams Geçici İşçi İstihdamlarının İptali İçin Yarın Yim’e Dava Dosyalayacak

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin partizanca yaptığını ve Anayasa\'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için yarın yargıya başvuruyor.