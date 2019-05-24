Ktams, “bütçe Dairesi” Ve “hazine Ve Muhasebe Dairesi”nin Başbakanlığa Bağlanmasını Eleştirdi

BENGİHAN: “ GEREK YASAL YÖNDEN, GEREKSE UYGULAMA AÇISINDAN UYGUN DEĞİL”

“TATAR’IN CUMHURBAŞKANI’NA YÖNELİK SÖYLEMİNİ KINIYORUZ”

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan “Bütçe Dairesi” ve “Hazine ve Muhasebe Dairesi”’nin Başbakanlığa bağlanmasının gerek yasal yönden, gerekse uygulama açısından uygun olmadığını savundu.

Başbakan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik “ayar çekmek” söylemini de eleştiren Bengihan, haddini ve maksadını aşan hoş olmayan bu söylemi Kıbrıs Türk halkına yapılan bir saygısızlık olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bengihan, yazılı açıklamasında, “Bütçe Dairesi” ve “Hazine ve Muhasebe Dairesi”nin Başbakanlığa bağlanmasının yetki karmaşası yaratacağını ileri sürdü. Her iki dairenin kuruluş yasalarının, yürütme yetkisinin Maliye işleriyle görevli bakan tarafından yürütüleceğini açıkça düzenlediğine işaret eden Bengihan, şöyle devam etti:

“Adı edilen dairelerin kuruluş yasalarının tefsir kısmında düzenlenen ‘Bakan’ ibaresi Maliye işleriyle görevli Bakanı anlattığı yönünde açık bir düzenleme varken ve iş bu Yasalar tahtında ‘Bakan’ ibaresi kullanılarak birçok yetki ve sorumluluk düzenlenmişken, dairelerin Başbakanlığa bağlanması gerek uygulama, gerekse yasal anlamda ciddi sıkıntılar yaratacaktır”

Bengihan, yürürlükteki yasal düzenlemelere rağmen ve özellikle de koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın şiddetle karşı çıktığı hukuka aykırılık prensibi ortada iken UBP – HP Koalisyon Hükümeti’nin, hükümete gelir gelmez böyle bir değişikliğe gitmesinin düşündürücü ve kamusal hizmetlerin adil, kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından da endişe verici olduğu görüşünü ifade etti.

(ÖZ/FEZ)