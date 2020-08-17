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Ktams Başkanı Bengihan Hükümeti Eleştirdi

Lefkoşa, 17 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklama yaparak, hükümeti eleştirdi. 

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:02
Ktams Başkanı Bengihan Hükümeti Eleştirdi
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Lefkoşa, 17 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklama yaparak, hükümeti eleştirdi. 
Açıklamasında “Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde hem sağlıkta hem de ekonomik anlamda büyük bir kriz yaşanırken UBP-HP hükümetinin gündemini sadece seçimler oluşturmaktadır” diyen Bengihan, altı ay geçmesine rağmen pandemi hastahanesi yapılmamış olmasını eleştirdi ve şöyle devam etti:
“Bu konuda her gün farklı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı, artan vakaları gizleyemeyince gazetecileri suçlama gafletine düşmüştür. Sendikalarımızın ülkeye girişlerde PCR sonuçları çıkıncaya kadar gelenlerin karantinada kalması yönündeki kararlılığı karşısında grevimizi yasaklayarak demokrasi anlayışını ortaya koymuştur.”
Maliye Bakanlığının, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmesi ile ilgili takvimlendirme yapmak üzere Ağustos ayının 15’ine kadar sendikaları görüşmeye çağıracağı sözünü tutmadığını söyleyen Bengihan şöyle devam etti:

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“Bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek özel sektör çalışanlarının  işsizlik ödeneğini 2 bin 674 TL’den bin 500 TL’ye düşüren hükümet, seçim rüşveti olarak 200’e yakın geçici işçi istihdamı yaparak, bütçeye yıllık 15 milyon  getirerek ne kadar iki yüzlü ve samimiyetsiz  olduğunu göstermiştir. 
Özellikle halka hizmet yönünden yoğun olan dairelerde personel eksikliği yüzünden hizmetler tıkanma noktasına gelmişken ihtiyaç olmayan işyerlerine seçimlik istihdamlar yapılması kabul edilemezdir.  Geçici işçi istihdamlarının kötü niyetli siyasetçiler tarafından suistimal edilmeye açık bir konu olduğu gerçeğinden hareketle sendikamız geçici işçi istihdamının acilen yasadan çıkarılması ve yapılan bu seçim istihdamlarının iptal edilmesi için hukuk mücadelesi verecektir.”
(DOĞ/ÖK)
 

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