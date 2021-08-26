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KTAMS, zamları eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüp gaza ve temel tüketim maddelerine yapılan zamları eleştirdi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:30
KTAMS, zamları eleştirdi

Sendika Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, “Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu,  asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı, yeni asgari ücretin hala belirlenmediği bir süreçte % 19 zam yapılması, en basit tanımı ile halk düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.
Bengihan, hayatı ucuzlatacağı vaadi ile hükümete gelenlerin zamdan başka hiçbir bir şey yapmadığını ileri sürerek,   “Türk lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücü sürekli erirken, üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılmasını insafsızlık” olarak değerlendirdi.
“Kırmızı eti unutan, tavuk etini dahi almakta zorlanan dar ve sabit gelirliler tavuk etine yapılan zamla beyaz ete de uzaktan bakacak” şeklinde konuşan Bengihan, şunları kaydetti:

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“Halk zamlar altında ezilirken, kuru ekmeğe muhtaç insanlar varken, kurultay kavgası yapanların, parti içi kavgalarla meşgul olanların halka verecek hiçbir şeyi yoktur.  Yapacakları en hayırlı iş,  halkın yakasından bir an önce düşmektir.”

    
 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 12:52
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