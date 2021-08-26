KTAMS, zamları eleştirdi

Sendika Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, “Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı, yeni asgari ücretin hala belirlenmediği bir süreçte % 19 zam yapılması, en basit tanımı ile halk düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.

Bengihan, hayatı ucuzlatacağı vaadi ile hükümete gelenlerin zamdan başka hiçbir bir şey yapmadığını ileri sürerek, “Türk lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücü sürekli erirken, üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılmasını insafsızlık” olarak değerlendirdi.

“Kırmızı eti unutan, tavuk etini dahi almakta zorlanan dar ve sabit gelirliler tavuk etine yapılan zamla beyaz ete de uzaktan bakacak” şeklinde konuşan Bengihan, şunları kaydetti:







