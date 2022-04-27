banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polisten sahte para uyarısı!
Polisten sahte para uyarısı!
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının...
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Açıklayın, siz de kurtulun biz de…
Açıklayın, siz de kurtulun biz...
İki yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikle kutlanacak
İki yıl aradan sonra 1...
banner405

KTAMS, yetkili olduğu bakanlık ve kurumları açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, KTAMS’ın yetkili olduğu bakanlık ve kurumları açıklayarak, kamuda en çok üyeye sahip sendika olduğunu belirttiği  KTAMS’a güvenen tüm çalışanlara teşekkür etti.

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:15
KTAMS, yetkili olduğu bakanlık ve kurumları açıkladı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, ülkede yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını ve örgütlü mücadelenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Sendikamız, dar ve sabit gelirli kesimlerin, emeklilerin, kamu ve özel sektör çalışanlarının  insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşması adına örgütlenme çalışmalarına  hız verirken özel sektör çalışanlarının da sendikalaşması için yasal düzenleme yapılmasının şart olduğu bilinciyle bu konuda gerekli mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır” dedi.

banner341
KTAMS’ın “kamuda en çok üyeye sahip sendika olmasında katkısı bulunan ve sendikaya güvenen tüm çalışanlara” teşekkür eden Bengihan, üyelerinin KTAMS’a olan güvenlerine layık olmak için hak mücadelesine aynı inançla devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamaya göre, KTAMS’ın yetkili olduğu bakanlık ve kurumlar şunlar:

Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Kamu Hizmeti Komisyonu, Kalkınma Bankası, Merkez Bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Yayın Yüksek Kurulu, Lefke Avrupa Üniversitesi.

banner360
Son Güncelleme: 28.04.2022 00:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı
Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Erhürman: “Hükümet programını tartışmaya girmeyeceğiz”
Erhürman: “Hükümet programını tartışmaya girmeyeceğiz”
Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan görevinin başında olduğunu açıkladı
Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan görevinin başında olduğunu açıkladı
Hava sıcaklığı düşecek
Hava sıcaklığı düşecek
Özersay, son Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi...
Özersay, son Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi...
Güngördü pazar esnafıyla bayramlaştı
Güngördü pazar esnafıyla bayramlaştı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Turizm Bakanlığı ile GAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
Turizm Bakanlığı ile GAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim