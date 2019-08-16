KTAMS Yaşar Ersoy'un oyununun oynatılmasına konan engeli eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) Tiyatro sanatçısı ve Yönetmeni Yaşar Ersoy’un Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları adına yöneteceği oyunun içeriğinin “sakıncalı” bulunup oynatılmasının engellenmesini eleştirdi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşar Ersoy’un sahneye koymaya hazırlandığı oyunun sakıncalı bulunup sansürlenmesi, 21’nci yüzyılda hala nasıl bir zihniyetle yönetildiğimizin en bariz örneğidir” dedi.
SENDİKANIN SALONU KULLANILABİLİR
Kıbrıs Türkünün “özgürlük ve kültürünü yok etmek isteyen zihniyete” birlikte mücadele çağrısı yapan Bengihan, içeriği sakıncalı bulunan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sahnelenmesi için Sendika’nın tiyatro salonunun kullanılabileceğini açıkladı.