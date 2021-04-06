KTAMS ve Kamusen’in Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki grevi sürüyor

KTAMS ve KAMUSEN’in bu sabah Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde başlattığı 1 günlük uyarı grev devam ediyor.

Saat 16.00’ya kadar sürecek grevde sadece acil durumlara müdahale ediliyor. Laboratuardaki grev ise personel istihdam edilinceye kadar süresiz devam edecek.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan hastane önünde grevle ilgili basın açıklaması yaptılar.

ATAN

KAMUSEN Başkanı Metin Atan aynı konularla ilgili daha önce uyarı ve grev yaptıklarını belirterek, buna rağmen Sağlık Bakanlığının duyarsızlığı ve ilgisizliğinin artarak devam etiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının pandemi koşullarında büyük bir özveriyle çalıştığını, eksik personel nedeniyle iş yükünün daha da arttığını anlatan Atan, Sağlık Bakanı ve Müsteşarına sağlık çalışanlarını göstererek, “Baksınlar arkalarına eserlerini görsünler” diye seslendi.

Atan, Sağlık Bakanlığının bakanlığına bağlı hizmetlerinde bile yetkisiz, etkisiz bir biçimde insanları perişan etmeye devam ettiğini öne sürdü.

Atan, Nakil Kurulu’nun yılda 2 kez toplanması gerektiğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu konuda dahi gerekli adımları atmayarak, “topu taca” attıklarını” ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığının sendikalardan sabır beklediğini söyleyen Atan, “Sabır-mabır yok. Burada herkes görevini, sorumluluğunu bilecek. Burada insanlar perişan . Pandemi sayıları yine artmaya başladı yine bu insanlar perişanları oynayacak” dedi.

Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 7 laboratuar bulunduğunu 10 kişi olması gereken kadro sayısı 3 olduğu için nöbetlerin dönmez hale geldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’na seslenerek kendilerine kulak verilmesini isteyen Atan, “Ben yaparım, ben bilirim mantığıyla” hareket edildiğini ifade etti.

Bundan sonra Bakanlığın her yanlış adımında karşı adım atacaklarını söyleyen Atan, hastanede 56 eksik personel bulunduğunu kaydetti ve “Biz sizden 56 kişi istemiyoruz 6 kişi bile yollarsanız buraya en azından bu insanları biraz rahatlatırsınız” dedi.

Laboratuarın bugünden itibaren süresiz grevde olduğunu söyleyen Atan, hemşirelerle ilgili adıma atılmazsa onların da süresiz greve gideceğini ifade etti.

Atan Sağlık Bakanlığında “gelenin gideni arattığını, icraatların daha da kötüye gittiğini” öne sürdü.

Atan, hastanede hemşire sıkıntısının devam ettiğini ve insanların evlerine gidemediklerini belirterek, buna da çözüm bulunmadığı takdirde daha büyük çaplı grevlerin yapılacağını belritit.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hastanenin yükünü çeken emekçilerin bugün yine grevde olduklarını belirterek,”Burada kendi keyiflerinden bulunmuyorlar. Burada bir sıkıntı var, burada personel eksikliği var, burada Bakanlığın bir ilgisizliği ve sorumsuzluğu var” dedi.

Sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına rağmen büyük bir sorumluluk aldıklarını, büyük fedakarlık göstererek görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bengihan, Bu insanların hakkını ödeyemeyiz diyenler değil haklarını, sorunlarını büyütüyorlar” dedi.

Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı döneminde yaşanan sorunlar ve Nakil Kurulu ile ilgili bir çok kez uyarıda bulunduklarını söyleyen Bengihan, Sağlık Bakanı değişmesine rağmen sorunların artarak devam ettiğini savundu.

Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesinde personel eksikliği olduğunu ocak ayından beri uyardıklarını söyleyerek, pandemi dönemlerinde en önemli birimlerden biri olan laboratuarın personel eksikliği nedeniyle çalışamadığını söyledi.

Lobaratuardaki 7 birimle 3 kişinin ilgilenmek zorunda kaldığını anlatan Bengihan, personel eksikliği ve artan iş yükü nedeniyle takip ve kontrolde sıkıntı yaşandığını ve bunların da hataya neden olabildiğini ifade etti.

Göreve geldiğinde Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret ederek sendikaların beklentilerini dile getirdiklerini ve Bakandan sorunların çözüleceğine dair söz aldıklarını anlatan Bengihan,” Maalesef Sayın Pilli’nin döneminden daha büyük sıkıntılara doğru gidiyoruz. Büyük bir umutsuzluk var” dedi.

“Mağusa Hastanesinde bu kadar yürekli, görevine sahip çıkan sorumluluk taşıyan insanlar daha büyük felaket olmasın diye bugün greve çıktılar” diyen Bengihan, beklediklerini ve sonunda da kapının önüne çıktıklarını, laboratuara personel istihdamı yapılmadığı takdirde buradaki grevin süresiz devam edeceğini belirtti.

Bengihan, diğer hastanelerden Mağusa Hastanesindeki laboratuara nakil yapılmasını istemeyeceklerini, bunun çözüm olmadığını, diğer hastanelerde de iş yükünün zaten fazla olduğunu, yeni sözleşmeli istihdam istediklerini belirti ve “Gelene kadar da bu arkadaşlar içeriye girmeyecek” dedi.

Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesinde acil ve diğer servislerde de personel eksikliği olduğunu belirterek, Nakil Kurulunun toplanmamasını da eleştirdi ve yasaya aykırı görevlendirmeler yapıldığını iddia etti.

Bengihan bir soruya karşılık olarak da laboratuardaki personel eksikliğinin Sağlık Bakanlığının iyi niyeti varsa peyderpey istihdamlarla giderebileceğini belirti.

Bengihan, pandemi döneminde ve iş yükünün arttığı bir dönemde sağlık çalışanlarına yemek hizmetinin durdurulmasını da eleştirdi.(MHA)