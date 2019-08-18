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KTAMS ve KAMU-SEN'den açıklama...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk  Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ülkedeki suç ve suçlu sayısının artması nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde  kapasitesinin üzerinde mahkûm ve tutuklu bulunduğunu, buna bağlı olarak çalışanların iş yükünün artarak daha da zorlaştığını açıkladı.

KTAMS ve KAMU-SEN'den açıklama...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk  Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ülkedeki suç ve suçlu sayısının artması nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde  kapasitesinin üzerinde mahkûm ve tutuklu bulunduğunu, buna bağlı olarak çalışanların iş yükünün artarak daha da zorlaştığını açıkladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:32
KTAMS ve KAMU-SEN'den açıklama...

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İki sendika adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, cezaevi hizmetlerinin telafisi mümkün olmayan elzem hizmetler olduğunu belirterek, çalışanların hem artan bu iş yükü hem de personel eksikliğine rağmen görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirdiklerini kaydetti.

Haziran ve temmuz aylarında hastaneye sevk edilen mahkûm sayısının artması, ayrıca cezaevinde mahkum ve tutukluların aileleriyle bayramlaşması için yapılan açık görüşlerin güvenli biçimde gerçekleşmesi için çalışanların büyük bir özveri gösterip aylık çalışma saatlerinin iki katı çalıştıklarını kaydeden Bengihan, hükümet edenlerin özveri ve emeğin karşılığını görmezden gelip angarya çalışmasını istediğini savundu.

Bengihan, açıklamasında, “Sendikalarımız KTAMS ve Kamu-Sen Merkezi Cezaevi çalışanlarının angarya çalıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi ve bu konuda 27 Ağustos tarihine kadar olumlu bir adım atılmaması durumunda grev dahil her türlü demokratik ve hukuksal mücadeleyi vereceğimizi vurgularız.” ifadelerine de yer verdi.

Son Güncelleme: 18.08.2019 12:38
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