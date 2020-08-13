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KTAMS ve KAMU-İŞ yarın motorlu araçlar biriminin tüm şubelerinde grev yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) bugün Motorlu Araçlar Girne Şubesi’nde grev başlattı. İki sendika yarın ise Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde greve gidecek.

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:25
KTAMS ve KAMU-İŞ yarın motorlu araçlar biriminin tüm şubelerinde grev yapacak
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) bugün Motorlu Araçlar Girne Şubesi’nde grev başlattı. İki sendika yarın ise Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde greve gidecek.

KTAMS ve KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, iki sendikanın Motorlu Araçlar Birimi’nde uzun süredir yaşanan sorunlarla ilgili defalarca uyarıda bulunduğu ve grev yaptığı, buna rağmen gerekli adımların atılmadığı ifade edildi.

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“İş yoğunluğuna bağlı olarak personel yetersizliğine bir de Covid-19 salgını nedeniyle sağlık ve güvenlikle ilgili sorunların eklenmesiyle burada görev yapan personel ve hizmet alan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamaktadır” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Yaşanan sorunlara bağlı olarak şiddete varan gerginlik yaşanması üzerine sendikalarımız KTAMS ve KAMU – İŞ bugün Motorlu Araçlar Girne Şubesi’nde grev başlatmış olup yarın Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde grev uygulayacak ve saat 10.00’da Lefkoşa Şubesi önünde basın açıklaması yapacaktır.”

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Son Güncelleme: 13.08.2020 18:00
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