banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90270
ALTIN
243.904
DOLAR
5.8332
STERLİN
7.3505
EURO
6.5084
Sanal Bet Soruşturması Sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
LEFKOŞALI 9 AY HAPİS YATACAK
Moyo 7 ay hapis yatacak
MOYO 7 AY HAPİS YATACAK
Üç dilenci tutuklandı
ÜÇ DİLENCİ TUTUKLANDI
banner307

KTAMS: ”Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun açıklaması profesyonellikten uzak…”

KTAMS: ”Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun açıklaması profesyonellikten uzak…”

31 Mayıs 2019 Cuma 12:11
KTAMS: ”Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun açıklaması profesyonellikten uzak…”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS); Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun KTAMS’a yönelik yaptığı basın açıklamasının, profesyonel zihniyette uzak olduğunu, “partisel çıkarlar gözetilerek yönetilen kurumların derhal siyasetten arındırılarak daha fazla zarar görmelerinin önüne geçilmesinin aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdiğin” kaydetti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Bankaya ve banka çalışanlarına verdiğimiz önem nedeniyle banka yönetiminin tutarsız ve gerçekle bağdaşmayan açıklamalarını dikkate almadan doğruları savunmaya ve başlatmış olduğumuz hukuksal girişimimize devam edeceğiz. Ancak banka yönetimi tarafından sendikamızı suçlayıcı iddialar içeren ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yapılan basın açıklamasına cevap verme hakkımız doğmuştur” dedi.
Açıklamasında, Organizasyon, Kadro ve Personel Hizmet Sınıfları Yönetmeliğinin 2. Maddesinin (b) Fıkrasına yer veren Bengihan, “yönetmeliğin  sözleşmeli statüde sadece 8 memur ve 2 hukukçu istihdam edilebileceği  hükmüne rağmen banka yönetim kurulunun yönetmeliğe aykırı bir şekilde hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen üç temizlik görevlisinden birini    sözleşmeli statüye aldığını” kaydederek, “Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun hala daha konuyu farklı yönlere çekip kendilerini aklama çabasına yönelmesi tamamen suçluluk psikolojisi ile yapılmış bir harekettir” iddiasında bulundu.
Bengihan, toplu iş sözleşmesi madde 6’da yer alan “disiplin kurulu sendika temsilcisinin de katılımı ile toplanır ve kararlar da oy birliği ile alınır” düzenlemesine  aykırı davranılarak, hem disiplin kurulunun toplanmadığını, hem de sendikaya hiçbir şekilde açıklama yapılmadan üç çalışana ihtar cezası verildiğini ifade etti.
Bengihan, “Banka yönetim kurulunun iddiası; disiplin kurulu yönetmeliğine göre kendilerinin ihtar cezası verme yetkisinin olduğudur. Yalnız şunu hatırlatmak isteriz ki hiçbir şekilde yönetmelikler toplu iş sözleşmelerinin üzerinde olamaz. Bu konu yargıya intikal etmiş olduğundan konuyla ilgili son sözü yargı söyleyecektir” dedi.

banner317
“Akdoğan şubesinin personel eksikliği nedeni ile Mağusa şubesinden aylık yolluk harcı 500 TL ödeyerek Akdoğan şubesine personel takviyesi yapıldığı noktada Akdoğan şubesinden bir personelin Lefkoşa’ya gönderilmesi hangi bankacılık veya yöneticilik zihniyeti ile örtüşmektedir” diyen Bengihan,  “yapılan bu yanlış uygulamadan sonra Akdoğan şube çalışanlarının tümünün yazılı taleplerini sendikaya ileterek yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi konusunda sendikadan gerekli girişimin yapılmasını talep ettiğini” belirtti.
Vakıflar Bankası yönetiminin bu kararı, bankayı düşünmeden aldığını öne süren Bengihan, banka yönetimine ilgili şube müdürünün yazılı onayı olmadan bu kararın nasıl üretildiğini sordu. 
Bengihan, “Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun, tüzüğümüze atıfta bulunarak sendikamızın tüzel kişiliğini zedelemeye ve küçük düşürmeye yönelik açıklamalarının yersiz ve mesnetsiz olduğunu vurgularız” dedi.

 

Son Güncelleme: 31.05.2019 15:24
Anahtar Kelimeler:
Ktams Vakıflar Bankası Eleştiri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”
Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”
Ktoeös’ten 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Ktoeös’ten 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Buffer Fringe başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor
Buffer Fringe başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor
Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği’ne yapılan başvurular değerlendirildi
Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği’ne yapılan başvurular değerlendirildi
SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd ortak sosyal sorumluluk projesi…
SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd ortak sosyal sorumluluk projesi…
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ulusal sürücü belgelerinin ve ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi protokolü yürürlüğe giriyor
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ulusal sürücü belgelerinin ve ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi protokolü yürürlüğe giriyor
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde “15.Drag Yarışı” düzenlenecek
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde “15.Drag Yarışı” düzenlenecek
LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor
LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu KAMU-SEN heyetini kabul etti
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu KAMU-SEN heyetini kabul etti
LTB Ritmo Orkestra Grubu ile LTB Engelsiz Halk Dansları Ekibi Dünya Çocuk Günü’nü kutladı
LTB Ritmo Orkestra Grubu ile LTB Engelsiz Halk Dansları Ekibi Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim