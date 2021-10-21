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KTAMS uyardı: Tepkisiz kalmayacağız

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası’ndaki; halkın parasının yandaşlara “peşkeş çekilmesi” girişimlerinden vazgeçilmesini  ve  “adaletten uzak partizanca istihdamlar için” 25 Ekim’de yapılması planlanan sınavların  ertelenmesini isteyerek, aksi halde tepkisiz  kalmayacaklarını belirtti.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:00
KTAMS uyardı: Tepkisiz kalmayacağız

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin ülkeyi  içine düşürdüğü durumu anlatacak kelime bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Bengihan, “Çok önceden istifa etmesi gereken fakat 13 Ekim’de istifa eden azınlık hükümeti, Meclisi dahi  toplayamazken  seçim tarihinin belirlenmesi konusunda ayak sürümektedir. Hükümet partilerinin gerçek niyeti süreci uzatarak her zaman yaptıkları gibi partizanca icraatlarını devam ettirmek,  devlet imkanlarını yandaşlara peşkeş çekerek seçimlerde avantaj sağlamaktır.  Kalkınma Bankası’nda yaşananlar bu niyetin en bariz örneğidir.

Hükümetin istifa etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden müdürlük ve I. sınıf banka memurluğu için sınav duyurusu yapan banka yönetiminin, diğer yandan da yandaşlara yüklü miktarda kredi verilmesi için yoğun girişimlerde bulunduğu,  kredi talebi olan yandaşların bankadan çıkmadığı bilgimizdedir.” ifadesini kullandı.

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Bengihan, halkını günden güne fakirleştiren, çalışanları açlık sınırı altında ezen, benzin kuyruklarında süründüren, skandallarla anılan bir hükümetin, değil halktan oy istemek, halkın yüzüne bakacak yüzü dahi olamayacağını ileri sürerek, “Tüm bu yaşananları halkına reva görenlerin günü geldiğinde  gereken cevabı alacağına  inancımız tamdır” dedi. 

                                                                                             

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Son Güncelleme: 21.10.2021 12:34
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