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KTAMS, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüm hemşirelerin insan hayatı için verdikleri çok değerli emeğin karşılığını alması ve  Hemşireler Gününü coşku ve heyecanla kutlayacakları çalışma koşullarına kavuşmaları için sendikalarının tüm gücüyle mücadele edeceğini vurguladı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 12:15
KTAMS, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hemşireler Günü mesajında, insan sağlığı gibi çok önemli bir alanda hizmet veren hemşirelerin mesleklerini icra ederken ortaya koydukları büyük özveriye karşın hak ettikleri çalışma koşullarına hala kavuşamadığını kaydetti.

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Bengihan, son üç yıldır yaşanan salgın sürecinde hemşirelik mesleğinin önemi bir kez daha çok açık bir şekilde görüldüğünü belirtti. Bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katan, ailesini, çocuklarını, kendi sağlıklarını ikinci planda tutarak toplum sağlığı için her şeylerini ortaya koyan hemşirelerin tam bir kahramanlık örneği sergilediğini ifade eden Bengihan, “Salgınla mücadele sürecinin başarı ile yürütülmesinde Hemşirelerin katkısı çok büyüktür” şeklinde devam etti.

Güven Bengihan, sağlık sistemindeki aksaklıklar ve özellikle personel eksikliği nedeniyle çok ağır iş yükü altında ezilen hemşirelerin, toplum sağlığı için gösterdikleri büyük fedakarlığa rağmen zaman zaman hak etmedikleri haksızlıklara maruz kaldığını, karşılaştıkları sorunların çözümü için gerekli hassasiyetin gösterilmediğini savundu.

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Son Güncelleme: 12.05.2022 12:51
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