KTAMS, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hemşireler Günü mesajında, insan sağlığı gibi çok önemli bir alanda hizmet veren hemşirelerin mesleklerini icra ederken ortaya koydukları büyük özveriye karşın hak ettikleri çalışma koşullarına hala kavuşamadığını kaydetti.
Güven Bengihan, sağlık sistemindeki aksaklıklar ve özellikle personel eksikliği nedeniyle çok ağır iş yükü altında ezilen hemşirelerin, toplum sağlığı için gösterdikleri büyük fedakarlığa rağmen zaman zaman hak etmedikleri haksızlıklara maruz kaldığını, karşılaştıkları sorunların çözümü için gerekli hassasiyetin gösterilmediğini savundu.