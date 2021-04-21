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KTAMS: “Tüketici fiyatları endeksi acilen güncellenmeli”

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:45
KTAMS: “Tüketici fiyatları endeksi acilen güncellenmeli”
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“31 MART İTİBARİ İLE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 3 BİN 920 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumu’nun, hayat pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerektiğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan “4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi” için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladıkları rapora göre; 4 kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibariyle açlık sınırının 3 bin 920 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 33,29 TL, aylık harcama tutarının da 998,70 TL olduğunu belirten Bengihan, yetişkin bir erkek için ise günlük 34,87 TL, aylık bin 46,10 TL olduğunu ifade etti. Bengihan, 15-19 yaş çocuk için günlük 37,42 TL, aylık bin 122,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,07 TL, aylık 752,10 TL olduğunu kaydetti.

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Bengihan şöyle devam etti:

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3,920TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret  3.828.00 TL’dir. 1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

Özellikle pandemiye bağlı olarak yaşanan gelir kayıplarından dolayı tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklik yaşandığı,  dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinin çoğunun temel ihtiyaçlara harcandığı bu dönemde 2015 yılından kalma tüketim kalıplarına göre hesaplama yapılması kabul edilemez.

Çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumunun hayat pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerekmektedir.”

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Son Güncelleme: 21.04.2021 17:28
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