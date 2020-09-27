KTAMS, Trafik Dairesi’nde yarın da greve devam edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’nde yarın da greve devam edeceğini bildirdi.

KTAMS tarafından yapılan açıklamada, “Hükümetten hala daha, koronavirüs önlemleri çerçevesinde rotasyon usulü çalışma talebimize ilişkin Sendikamıza yazılı veya resmi olarak hiçbir yanıt gelmemiştir. Hükümetin duyarsız ve sorumsuz tavırları nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesinde yarın da Grevimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi..

​Açıklamada, “İlgili dairelerden hizmet bekleyen halkımızın mağdur edilmesinin tek sorumlusu devlet ciddiyetinden yoksun olan, seçim telaşındaki UBP-HP Hükümeti’dir” ifadesi kullanıldı.