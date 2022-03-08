KTAMS, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işlevsel hale getirilmesini talep etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 2014 yılından beri yasallaşan ancak bütçe ayrılmadığı için personel istihdamı yapılamayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) işlevsel hale getirilmesini talep etti.

Sendika, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

KRAL

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Sekreteri Ülfet Kral yaptığı açıklamada, 8 Mart nedeniyle kadın haklarının birçok platformda tartışıldığını belirterek, 7’den 70’e herkesin 8 Mart’ın ne için anıldığını bilmesi gerektiğini vurguladı.

“8 MART KADINA ÇİÇEK VEYA PIRLANTA ALMA, KADINLAR MATİNESİ GİBİ EĞLENCE DÜZENLEME GÜNÜ DEĞİL”

“8 Mart kadına çiçek veya pırlanta alma, kadınlar matinesi gibi eğlence düzenleme günü değildir” diyen Kral, şöyle devam etti:

“8 Mart, bundan 165 yıl önce Amerika’nın New York kentinde bir fabrikada 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları taleplerinden dolayı özgürlük ve eşitlik için grev yapmaları sonucunda 129 kadının yanarak öldürüldüğü ve onların anıldığı bir gündür.”

KTAMS’ın, bu farkındalık bilincinin yaratılması için uğraş verdiğini ifade eden Ülfet Kral, 2014 yılından beri yasallaşmış olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin, personel alımının tamamlanıp, işlevsel hale getirilmesini talep etti.

“NEDEN DAİRE İŞLEVSEL HALE GETİRİLMİYOR?”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerde TOCED’in de yer aldığına işaret eden Kral, yetkililere, “Neden bu daireye bütçe ayırıp, personel alımı yaparak, işlevsel hale getirmiyorsunuz?” sorusunu sordu.

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Sekreteri Kral, “Kadının ekonomik, sosyal ve politik yaşama eşit katılımını sağlamak için TOCED hemen şimdi…” diye konuştu.

“KADINLAR ÇİÇEK DEĞİL, EŞİTLİK İSTER”

“Kadınlar çiçek değil eşitlik ister” vurgusu yapan Ülfet Kral, Birleşmiş Milletler’in (BM), 2023-2025 dönemini toplumsal cinsiyet inşa yılları olarak belirlediğine dikkat çekti.

Kral, KKTC’de de 2023-2025 döneminin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne personel istihdamı yapıldığı ve işlevsel hale geldiği yıllar olmasını temenni etti.



Ülfet Kral, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kurulmasının sağlayacağı katkıları şöyle sıraladı:“-Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak maruz kaldığı eşitsizliği gidermek, ayrımcılığı önlemek için çalışmalar başlatılacaktır.-Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda çalışacak olan şiddeti önleme ve danışma merkezleri, sığınma evleri, telefonla yardım hattı ile şiddete müdahale birimlerinin kurulmasını ve koordineli çalışmaları sağlanacaktır.-Sağlık, eğitim, kültür, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar alma mekanizmalarına katılımını artırıcı eğitim, araştırma, planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarına başlanacaktır.-Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışı ile kamu bütçelerinin ve mali politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletini sağlayacak bir biçimde tasarlanmasını sağlanacaktır.”KTAMS’ın, demokrasi, barış ve eşitliği ilke edindiğinin altını çizen Ülfet Kral, “cam tavan” diye nitelendirilen kadının emek sömürüsünün son bulması, kadının ekonomik, sosyal ve politik yaşama eşit katılımının sağlanması ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ile eşitlik talebinde bulundu.Kral, “Gelin toplumsal cinsiyet eşitliği için kadın ve erkek olarak el ele verelim önyargıların, klişelerin, ayrımcılığın ve şiddetin olmadığı, ataerkil yapının kırıldığı bir toplumsal değişim başlatalım ki devletimiz de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni inşa edip değişime başlasın” çağrısında bulundu.BENGİHANKTAMS Başkanı Güven Bengihan bir soru üzerine, ülkede kadının hak ettiği yere gelmediği konusunda endişeleri olduğunu belirterek, TOCED’in işlevsel hale getirilmemesinin ayıp olduğunu kaydetti.Bunun 2014’ten yılından bugüne kadarki tüm hükümetlerin ayıbı olduğunu dile getiren Bengihan, defalarca uyarı yapıldığını hatırlattı.“NEDEN BAKANLAR KURULU’NDA KADIN BAKAN YOK?”“Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 8 Mart nedeniyle yaptığı açıklamada kadınlara methiyeler düzdüğünü” ifade eden Bengihan, “Mademki Sayın Başbakan, siyasal ve çalışma hayatında kadınların olması gerektiğini düşünüyor, neden Bakanlar Kurulu’nda bir tane kadın bakan atamamıştır?” diye sordu.Başbakan’ın, Meclis Başkanlığı görevini bir kadın vekile söz vermesine rağmen verdiği sözü yerine getirmediğini iddia eden Güven Bengihan, siyasetçilerin, seçim zamanı söylediklerine değil hükümete geldiklerinde yaptıklarına baktıklarını söyledi.Kadın sömürüsüne ve eşitsizliğine karşı sendika olarak mücadele edeceklerinin altını çizen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sadece 8 Martlarda değil diğer günlerde de kadınlara hak ettiği değer verilmeli ve hak ettikleri yerlere gelmeleri gerekir” diye konuştu.“Cam tavanı kırmak bu ülkenin genel vereceği mücadele ile olur” vurgusu yapan Bengihan, hayatlarını bu mücadele uğruna kaybeden kadınları saygıyla andı.