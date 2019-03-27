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KTAMS tiyatro günü mesajı

KTAMS tiyatro günü mesajı

27 Mart 2019 Çarşamba 09:03
KTAMS tiyatro günü mesajı

Kıbrıs Türk amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, 20 yıl önce yanan Devlet Tiyatro Salonu’nun yerine yenisinin yapılmamasını eleştirdi.

Bengihan, Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yayımladığı bildiride, “Ülkemizde Devlet Tiyatro Salonu 20 yıl önce yanmış ve hala bugün yenisi yapılmamıştır. Bu kadar yıldır Devlet Tiyatro Salonu ile ilgili herhangi bir girişimin olmayışı, gelmiş geçmiş hükümetlerin sanata ve sanatçıya hak ettiği değeri vermediğinin en açık göstergesidir” dedi ve yetkilileri en kısa zamanda yeni bir tiyatro salonu yapılması için girişim yapmaya çağırdı.

Bengihan, Dünya Tiyatro Günü’nün sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görüldüğünü de kaydetti.

Bengihan, “KTAMS olarak tüm tiyatro sanatçılarımızın ve tiyatroya emekçilerinin Dünya Tiyatro gününü kutlar, yetkilileri de yeni bir tiyatro salonunun en kısa zamanda sanatçılarımıza ve halkımıza kazandırılması için bir kez daha göreve davet ederiz” dedi..

 

Son Güncelleme: 27.03.2019 12:33
Anahtar Kelimeler:
Ktams Tiyatro Günü
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