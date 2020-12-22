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KTAMS'tan 'Özgürgün' protestosu!

KTAMS, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'e 18 aydır Meclis'e gelmemesine rağmen her ay 26 bin 853 TL maaş ödendiğini belirterek, istifanın kabul edilmemesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

22 Aralık 2020 Salı 12:20
KTAMS'tan 'Özgürgün' protestosu!
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KTAMS, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmediği gerekçesiyle Meclis önünde hükümeti protesto etti.

Meclis önündeki protesto gösterisinde ‘ Bu memleket bizim, bu utanç hükümetin’ pankartı açıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan burada yaptığı konuşmada Meclis’in Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyerek tarihe geçtiğini belirterek Özgürgün’e ‘sen İstanbul’da kal, biz seni öderiz’ mesajı verildiğini ifade etti.

18 aydır Hüseyin Özgürgün’ün Meclis’te bulunmadığının altını çizen Bengihan, bazı UBP’lilerin daha da ileri giderek Özgürgün’ün Meclis Başkanı olmasını istediklerini ifade etti.

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“Geldiğimiz durum budur” diyen Bengihan, sözlerine şöyle devam etti:

“Hüseyin Özgürgün Meclis’e gelmiyor, vekillik görevini yerine getirmiyor ama her ay 26 bin 853 TL maaş alıyor. Kendisi açıklama yapıyor ‘partime çok kırıldım, İstanbul’a yerleştim, gelmeyeceğim’ diyor ama bizim Meclis’imiz ısrarla bu istifayı kabul etmeyerek Özgürgün’e bu toplumun sırtından maaş ödemeye devam ediyor.”

Bengihan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına 41 vekilin evet dediğini hatırlatarak ‘neden şimdi aynı vekiller, istifası için evet oyu vermiyorlar?’ diye sordu.

Hükümetin açık bir şekilde bu konuda topluma bilgi vermesi gerektiğini kaydeden Bengihan ısrarla ‘neden Özgürgün’ün istifasını kabul etmiyorsunuz?’ diye sordu.

Dün yapılan oylama ile Meclis’in ve hükümetin güvenini yitirdiğini kaydeden Bengihan Özgürgün’e ödenen maaşın israf olduğunu dile getirdi.

Bengihan hükümetin bu utançla birlikte anılacağını da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ktams Protestoözgürgün Istifa
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