KTAMS'tan kadınlar günü etkinliği…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yazılı açıklamasına göre, Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ile Prof. Dr. Fatma Güven’ın konuşmacı olacağı etkinlik, bugün saat 14.00’te KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda yapılacak.

Bengihan, etkinliğe tüm kadın üyelerin ve halkın davetli olduğunu kaydetti.

