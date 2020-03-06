banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109849
ALTIN
327.726
DOLAR
6.0741
STERLİN
7.8801
EURO
6.8473
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

KTAMS'tan kadınlar günü etkinliği…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik etkinlik düzenliyor.

KTAMS'tan kadınlar günü etkinliği…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik etkinlik düzenliyor.

06 Mart 2020 Cuma 08:13
KTAMS'tan kadınlar günü etkinliği…
banner337

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yazılı açıklamasına göre, Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ile Prof. Dr. Fatma Güven’ın konuşmacı olacağı etkinlik, bugün saat 14.00’te KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda yapılacak.
Bengihan, etkinliğe tüm kadın üyelerin ve halkın davetli olduğunu kaydetti.

banner317

 

banner340
Son Güncelleme: 06.03.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Ktams Kadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?
Bağışlar, biletler ve bir hastane’nin son perdesi…
Bağışlar, biletler ve bir hastane’nin son perdesi…
Hava durumu
Hava durumu
Küçükkbaş hayvan başı destek ödemeleri ve süt bedelleri ödendi
Küçükkbaş hayvan başı destek ödemeleri ve süt bedelleri ödendi
Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye seyahat edecek üçüncü ülke vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı
Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye seyahat edecek üçüncü ülke vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı
Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan, kuruma yapılan istihdamlarla ilgili açıklama…
Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan, kuruma yapılan istihdamlarla ilgili açıklama…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim