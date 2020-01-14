KTAMS, süt ve tüp gaza yapılan zamları eleştirdi

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Ocak ayı maaşlarına yansıyacak hayat pahalılığı oranının, yaşanan hayat pahalılığını yansıtmaktan çok uzak olduğunu vurguladı ve tüm vatandaşların ekonomik durumunun her geçen gün geriye gittiğini, yaşam şartlarının ağırlaştığını ifade etti.
Bengihan, şöyle devam etti:
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Ocak ayı maaşlarına yansıyacak hayat pahalılığı oranının, yaşanan hayat pahalılığını yansıtmaktan çok uzak olduğunu vurguladı ve tüm vatandaşların ekonomik durumunun her geçen gün geriye gittiğini, yaşam şartlarının ağırlaştığını ifade etti.