KTAMS, süt ve tüp gaza yapılan zamları eleştirdi

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Ocak ayı maaşlarına yansıyacak hayat pahalılığı oranının, yaşanan hayat pahalılığını yansıtmaktan çok uzak olduğunu vurguladı ve tüm vatandaşların ekonomik durumunun her geçen gün geriye gittiğini, yaşam şartlarının ağırlaştığını ifade etti.

Bengihan, şöyle devam etti:



“Diğer yandan kamu ve özel sektör çalışanların eline geçecek net maaşın belirlenmesinde önemli olan kişisel ve özel muafiyetler hesaplanırken asgari ücretin geç belirlenmesinden dolayı çalışanlar çifte mağduriyet yaşamaktadırlar. Bunun önlenmesi için belirlenecek asgari ücret I Ocak tarihi itibarı ile geçerli olacak şekilde düzenleme yapılmalı, ayrıca 47/2010 yasası kapsamındaki üniversite mezunlarının dahi en üst vergi dilimine girdiği göz önünde tutularak vergi dilimleri genişletilmelidir”