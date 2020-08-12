KTAMS Sosyal Sigortalar Dairesi’nin merkez ve tüm şubelerinde uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın 08.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin merkez ve tüm şubelerinde uyarı grevi uygulayacağını bildirdi.

KTAMS, saat 09.30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması da yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, iş yükü her geçen gün artan ve fiziki koşulları yetersiz kalan Sosyal Sigortalar Dairesi’nde, Covid-19 sürecinin de yaşanmasıyla birlikte sorunların katlanarak arttığını kaydetti.

Tüm bunların yanında Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı “günü birlik kararnameler” nedeniyle hizmetlerin yürütülmesinde büyük bir karmaşa yaşandığını ifade eden Bengihan, “Çalışanlarla halkı karşı karşıya getiren, hatta zaman zaman gerginliklere neden olan bu durum karşısında hükümetin duyarsız kalması nedeniyle sendikamız yarın 08.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin merkez ve tüm şubelerinde uyarı grevi uygulayacak. Ayrıca saat 09.30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yapacaktır” dedi.