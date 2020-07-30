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KTAMS : “Sorunlar çözülmezse eylem hakkımızı kullanacağız“

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Ercan Havalimanı'nda Sivil Havacılık Dairesi, itfaiye ve meydan işletme bölümlerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmemesi halinde demokratik eylem haklarını geliştirerek kullanacaklarını açıkladı. 

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:00
KTAMS : “Sorunlar çözülmezse eylem hakkımızı kullanacağız“
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, havaalanındaki bazı birimlerin alt yapısının iyileştirilmesi yönünde adım atılmadığı gerekçesiyle Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaparak,  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı protesto etti. 
Bengihan, Sivil Havacılık Dairesi, itfaiye ve meydan işletme bölümlerinin yıllardır iyileştirilmemesi ve eksikliklerin giderilmemesi dolayısıyla burada olduklarını söyledi. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yazılı ve sözlü bu eksikliklerin giderilmesi için süre verdiklerini ancak adım atılmadığını ifade eden Bengihan, basın açıklaması sonrası bazı adımlar atılmaya çalışıldığını ifade etti ve "İlle sendikalar tepki veya grev mi ortaya koyacak da harekete başlansın" diye sordu. 
Sendikaların salgın sürecinde, salgının yayılmaması için özellikle Ercan'dan ülkeye gelenlerin karantinaya alınacağı bir merkez talebiyle eylem başlattığını ancak hükümetin yasak koyduğunu ifade eden Bengihan, demokratik hakları olan grevin yasaklandığını ancak önemli olanın, yasak değil, sorunlara çözüm üretmek oluğunu söyledi.

 
“SORUNLAR, BAKANLIĞIN ERCAN ŞARTNAMESİNİN TAKİBİNİ YAPMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR”


İtfaiye ve meydan işletmede tuvalet ve lavaboların su tesisatlarına bakılmadığını, temizlik yapılmadığını ve hijyen olmadığını ifade eden Bengihan, bazı çalışanların Tifo ve bağırsak enfeksiyonu yaşadığını, bu olay yaşanana kadar hiçbir adım atılmadığını anlattı. 
Begihan, söz konusu dairelerin stratejik öneme ve görevlere sahip olduğuna işaret ederek, alanlarında uzman, bilgili ve deneyim sahibi kişiler olan buradaki çalışanlar korunacağına, hastalığa mahkum edildiklerini ifade etti. 

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Güven Bengihan, bu sorunların, bakanlığın Ercan şartnamesinin takibini yapmadığı ve temizlik yapılmadığı için yaşandığını söyledi. Bunun asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Bengihan, itfaiye araçlarına servis yapmaktan ve mazot almaktan bile aciz olunduğunu savundu.


“ŞİRKET HİÇBİRŞEY YAPMIYOR”


Ercan'da İlgili şirketin hiç bir şey yapmadığını, hiçbir sıkıntıyı çözmek istemediğini söyleyen Bengihan, çalışanların insanlık onuruna yakışmayan, hijyen olmayan ortamda görev yaptığını ve covid 19 hastası olup olmadığı belli olmayan yolcularla aynı tuvaleti kullanmak zorunda kaldıklarını kaydetti. 
Bengihan, ilgili şirketin Hava Kontrol Merkezi’nde yanan ampülü bile değiştirmekte, bakım gerçekleştirmede üzerine düşeni yapmadığını; radar ve ses sistemi bakım ve yedeklemelerinin yapılmadığını ifade etti. 
Güven Bengihan, konuşmasının sonunda, "Son kez uyarıyorum, çalışanlar sahipsiz değildir, çok stratejik bir görev yapıyorlar, çalışanlara insana yakışır hijyen bir çalışma ortamı yaratılmalıdır. Bu sorunlar düzeltilmezse demokratik eylem hakkımızı geliştirerek kullanacağız, yasaklar da bir yere kadar engeldir" dedi. 

 

Son Güncelleme: 30.07.2020 12:35
Anahtar Kelimeler:
Güven BengihanEylemKtams
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