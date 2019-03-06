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KTAMS, Şehir Planlama Dairesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı

KTAMS, Şehir Planlama Dairesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı

06 Mart 2019 Çarşamba 10:06
KTAMS, Şehir Planlama Dairesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sağlıksız bina koşulları ve personel eksiliği gerekçesiyle örgütlü olduğu Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi’nde uyarı grevi yaptı.

“Bina asbestli. Kamusal hizmetlerin sağlıklı koşullarda verilmesini, personel eksikliğinin giderilmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulunan KTAMS, İçişleri Bakanlığı’nın sorunların çözümü için adım atmasını istedi, aksi takdirde eylem ve grevlerini sürdüreceğini duyurdu.

Şehir Planlama Dairesi personeli bugün 09.00 ile 11.00 arasında iki saat iş bıraktı. Personel, kalemlerini binanın önüne koyarak hükümeti protesto etti. Greve, Kamu-İş de destek verdi.

“DİKKAT ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ’NDE ASBEST VAR” PANKARTI AÇILDI

“Dikkat Şehir Planlama Dairesi’nde Asbest Var!” pankartının da açıldığı grevle ilgili KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklama yaptı.

Bengihan, yaklaşık bir ay önce yine burada basın açıklaması yaptıklarını, bina ve personel eksikliği konusundaki sorunları dile getirdiklerini ancak bu konuda hiçbir girişim yapılmadığını savundu.

“REFORM YETERLİ OLMAYACAK”

Dairenin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’nı “duyarsızlık ve ilgisizlikle” suçlayan Bengihan, şöyle devam etti:

“Hükümet edenler kamu reformunu dilinden düşürmüyor ama reformun yasalarla getireceği değişikler, kaliteli kamusal hizmet için yeterli olmayacak. İçişleri Bakanlığı, personele asbestli binada hizmet vermeyi, halka da böyle bir binada hizmet almayı reva görüyor. Tek derdimiz sağlıklı kamusal alanda hizmet verebilmesini ve alınabilmesini sağlayabilmektir. Personel eksikliğinin giderilmesi için gerekli yetkilerin verilmesini talep ediyoruz. Bakanlık sorunların çözümü için adım atmazsa eylemlerimiz ve grevlerimiz artarak devam edecek.”

Açıklamanın ardından greve katılan personel, kalemlerini yere bırakılan “Dikkat Şehir Planlama Dairesi’nde Asbest Var!” pankartının üzerine koyarak hükümeti protesto etti

Son Güncelleme: 06.03.2019 13:09
Anahtar Kelimeler:
Ktams Grev
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