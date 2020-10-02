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KTAMS, sağlık çalışanlarının ek mesaileri için maliye bakanlığı önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamudaki sağlık çalışanlarının 5 aylık ek mesailerinin ödenmediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

02 Ekim 2020 Cuma 13:43
KTAMS, sağlık çalışanlarının ek mesaileri için maliye bakanlığı önünde eylem yaptı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamudaki sağlık çalışanlarının 5 aylık ek mesailerinin ödenmediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, eylem sırasında yaptığı konuşmada, kamu sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde verdiği emek ve sosyal yönden yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için hükümetin adım atmadığını savundu.

Sendikanın, kamu sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmediği gerekçesiyle bayramda ek mesaiye gitmeme kararı ürettiğini anımsatan Bengihan, o dönem Başbakan’ın Maliye Bakanı’na ödemeler için talimat verdiğini, Ağustos  ayında ödemeler için bir takvimlendirme yapılmasının kararlaştırıldığını ancak KTAMS’ın yazılı çağrısına rağmen henüz bir toplantı dahi yapılmadığını savundu. 

Bengihan, çalışanların 5 aylık ek mesai alacağı bulunduğuna işaret etti.

MALİYE BAKANLIĞINI KEYFİ UYGULAMALARLA SUÇLADI

Maliye Bakanına “keyfi uygulamalarda yapmak” eleştirisinde bulunan Bengihan, hükümetin pandemi sürecinde 4 aylık hayat pahalılığını yansıtmayarak 120 milyon TL tasarruf ettiğini, ardından seçim üstü 200’e yakın “mevsimlik işçi” adı altında istihdam yapıldığını ve bunlara hemşirelik görevi verilerek suç işlendiğini savundu.

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Geçici istihdamların maliyetinin 15 milyon TL olduğunu ifade eden Bengihan, bir taraftan hemşirelerin ek mesaileri ödenmezken, diğer taraftan da seçim üstü geçici istihdam yaparak, devlete 15 milyon TL külfet yaratıldığını ileri sürdü.

Harcamalar konusunda da izahat isteyen Bengihan, Maliye Bakanlığı’nın internet sayfasına göre, Türkiye’den 800 milyon TL’ye yakın kaynak alındığını ancak Maliye’den çıkan mablağın 500 milyon TL’ye yakın olduğuna işaret ederek, 300 milyon TL’lik kaynağın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadığını ifade etti.

“MALİYE, KTAMS’A ÜYELİK AİDATLARI ÖDEMİYOR”

Güven Bengihan, KTAMS’ın yıl içerisinde hayat pahalılığının tamamı ödenmediği gerekçesiyle dava açıp, kazanmasının ardından Maliye Bakanlığı’nın KTAMS’a bağlı kooperatife ödenen üyelik aidatlarını durdurduğunu savundu.

Bengihan, 152 sivil toplum örgütünün aidatlarına herhangi bir şey yapılmazken, KTAMS’a bağlı kooperatife aidatların durdurulmasının düşündürücü olduğuna işaret etti.

Motorlu Araçlar Dairesi’nde görev yapan bir kişinin greve katıldığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’na bağlı bir daireye nakledildiğini savunan Bengihan, nakille ilgili gerekçeli yazının da gösterilmediğini belirtti.

Haber: İbrahim Diran

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Son Güncelleme: 02.10.2020 14:37
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
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