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KTAMS, Sağlık Bakanlığını göreve çağırdı

14 Temmuz 2022 Perşembe 13:15
KTAMS, Sağlık Bakanlığını göreve çağırdı

KTAMS, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine tüm periferlerden hasta gelmesine rağmen, bir de covid hastalarının sadece burada muayene ve takip edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, üç haftadır acil serviste yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretmeyen Sağlık Bakanlığını göreve çağırarak, aksi halde grev dahil her türlü eylem hakklarını kullanacaklarını vurguladı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, defalarca talep etmelerine  rağmen Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’dan randevu alamadıklarını belirterek, “Sağlık Bakanına basın yoluyla acilen çözülmesi gereken sorunları aktarmak zorunda kaldık” dedi.

Yaklaşık bir aydır ülke genelindeki tüm covid hastalarıyla farklı şikayetleri olan hastaların Dr.B.N.D. Hastanesi acil servisinde birlikte muyene edilip takiplerinin yapıldığını hatırlatan Bengihan, bu durumun hem gelen hastaları bulaş açısından endişelendirdiğini hem de hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının zaten fazla olan iş yükünü ve bulaş riskini artırdığını söyledi.

Her gün ortalama dört sağlık çalışanının covid olmasının bunun en açık göstergesi olduğunu ifade eden Bengihan, “Covid hastaları devlet hastanelerinin acil servislerinde karşılanırken; her servis kendi ile ilgili hastayı yatırır kararı alınmış böylelikle Pandemi hastanesi anlamsız bir şekilde Uroloji ve Göz Servisi gibi normal servislere çevrilmiştir” dedi.

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Son Güncelleme: 14.07.2022 13:30
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