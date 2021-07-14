KTAMS Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı

KTAMS, Sağlık Bakanlığı önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, bakanlığa siyah çelenk bıraktı. Sendika yetkililerinin, bakanlık içerisindeki bahçede açıklama yapmak istemesi ancak basın mensuplarının içeriye alınmasına izin verilmemesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Basın açıklamasına Radyoloji Servisi çalışanları da katıldı.



BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklamasında, ilk olarak bakanlık bahçesinde açıklama yapılmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Ülkenin güvenliğinden ve asayişinden sorumlu olanın polis örgütü olduğunu dile getiren Bengihan, güvenlik görevlisinin tutumunu eleştirdi. “40 yıldır burada eylem olur, 40 yıldır basın gelir ve burada çekim olur” diyen Bengihan, amaçlarının var olan sıkıntılara yönelik açıklama yapmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nda çıkan pozitif vakaya değinerek, söz konusu kişiye acil şifalar dileyen Bengihan, temaslı olan Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Basın açıklamasının ana sebebinin yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi olduğunu belirten Bengihan, bir diğer sebebinin ise Sağlık Bakanı’nın “keyfi ve partizanca” aldığı bazı kararlar nedeniyle çalışanların mutsuz ve huzursuz olması olduğunu söyledi. Bengihan, “Hiç kimsenin kamu sağlık çalışanlarını huzursuz ve mutsuz etmeye hakkı yoktur” dedi.

Ülkedeki herkesin sağlık hakkına ulaşabilir ve erişebilir olması gerektiğini vurgulayan Bengihan, 2020 Mart ayından itibaren kamu sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu özveri, fedakârlık ve aldıkları riske dikkat çekti.



“5 AYDIR EK MASAİ ÖDENEKLERİ ÖDENMİYOR”

Sağlık çalışanlarının verdikleri hizmetlerin ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizen Güven Bengihan, “Çalışanları değil ödüllendirmek, var olan haklarını bile vermiyorlar” şeklinde konuştu. Sağlık çalışanlarının 5 aydır ek mesai ödeneklerinin ödenmediğini ifade eden Bengihan, çalışanların, aylık çalışma saatinin 2 katı çalıştırıldığını ifade etti. Bengihan, çalışanların, ek mesainin üzerinde 100 ile 150 saat arasında saatlerinin heba edildiğini söyledi.

Bugün Radyoloji Servisi’nde 08.00-13.00 saatleri arasında grev açıkladıklarına işaret eden Bengihan, serviste çalışan röntgen teknikerlerinin pandemi başlamasından bu yana pandemi ile mücadelenin yanı sıra diğer kronik hastalıklar ve trafik kazaları konusunda birebir hizmet verirken, tek başlarına kaldıklarını belirtti. Konuyla ilgili iki kez bakanlığa yazı yazdıklarını ifade eden Bengihan, röntgen teknikerlerinin kendilerinden kaynaklanmayan personel eksikliği nedeniyle artan iş yoğunluğuna dikkat çekti. Teknikerlerin tek başlarına nöbet tuttuklarını dile getiren Bengihan, işe yetişememenin rahatsızlığının yanı sıra vatandaşlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



“SAĞLIK ÇALIŞANLARI HİÇ HAK ETMEDİĞİ SALDIRILARA UĞRUYOR”

Sağlık çalışanlarının hiç hak etmediği saldırılara uğradığını ifade eden Bengihan, tüm sağlık alanında bugün personel eksikliği yaşandığını belirtti. Toplam 300 tane mevsimlik işçi, 210 tane geçici işçi, 45 tane sözleşmeli istihdam edildiğini savunan KTAMS Başkanı Bengihan, “Biz hala daha sağlıkta personel eksikliği var diyoruz. Bunu duyan insanlar bize, ‘Sizin personel ihtiyacınız hiç mi bitmeyecek’ diyor” şeklinde konuştu.





Personel ihtiyacının bitmemesinin sebebinin istihdam edilenlerin belli bir kısmının görev yerine bile gelmemesinden kaynaklandığını ileri süren Bengihan, bazı kişilerin seçimlere yönelik partide veya ilgili vekillerle köy ziyaretlerinde olduğunu iddia etti. Bengihan, ihtiyaca göre istihdam yapılmadığını, ihtiyaçlı olan birimlere personel verilmediğini ileri sürdü. Sağlık çalışanlarının bölgelerden gelen servisleri için de ödeme yapılmadığını savunan Güven Bengihan, servislerle gelen çalışanların mağdur edildiğini belirtti.



“KEYFİ GÖREVLENDİRMELER VE ATAMALAR DEVAM EDİYOR”

Kamu sağlık çalışanları yasasına göre, sağlık çalışanlarının bir bölümden başka bölüme, bir ilçeden başka bir ilçeye nakillerini ve görevlendirmelerini Nakil Kurulu’nun yaptığına işaret eden Bengihan, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in uygun gördüğü kişileri istediği yere atadığını iddia etti. Bakan Üstel’e iki kere yazılı açıklama yaparak, görüştüklerini ifade eden Bengihan, sorunlara çözüm talebinde bulunduklarını söyledi. Ancak Bakan Üstel’in Nakil Kurulu’nu toplamadığını iddia eden Bengihan, keyfi görevlendirmeler ve atamaların devam ettiğini ileri sürdü.



“EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ HALİNDE SAĞLIKTA EYLEM GÜNDEME GELECEK”

“Sağlık çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğiz” diyen Bengihan, eksikliklerin giderilmemesi halinde istemedikleri halde sağlıkta eylem yapmanın yeniden gündeme geleceğini kaydetti. Sağlık çalışanlarına hak ettikleri değerin verilmediğini ifade eden Güven Bengihan, çalışanların yanında olacaklarını belirtti.

Başbakan Ersan Saner’in hayat pahalılığı ödeneği hakkında dün yaptığı açıklamayı da eleştiren Bengihan, “Biz Anayasa Mahkemesi’ne verdik ve hayat pahalılığı ödeneğinin verilmesinin hükümet tarafından durdurulmasını önledik” ifadelerini kullandı.

Ülkede hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanmayan 100 bine yakın özel sektör çalışanı olduğunu dile getiren Bengihan, “Hükümetin görevi sadece kamu çalışanı ve emeklilerin alım gücünü mü korumaktır?” sorusunu sordu.

Ülkede sorunların yumak olduğunu kaydeden Bengihan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’deki ziyaretlerini de eleştirerek, “Bu halk günü geldiğinde hem Başbakan’a hem de Cumhurbaşkanı’na sandıkta cevabını verecektir” dedi.



